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"Я канцлер, так и будет". Шольц вновь выступил против поставки Taurus ВСУ
"Я канцлер, так и будет". Шольц вновь выступил против поставки Taurus ВСУ - 04.03.2024, ПРАЙМ
"Я канцлер, так и будет". Шольц вновь выступил против поставки Taurus ВСУ
Канцлер Германии Олаф Шольц снова заявил, что против отправки ракет Taurus на Украину, поскольку для их применения будет необходимо участие немецких солдат. Его | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T16:04+0300
2024-03-04T16:04+0300
2024-03-04T16:04+0300
вооружения
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц снова заявил, что против отправки ракет Taurus на Украину, поскольку для их применения будет необходимо участие немецких солдат. Его слова приводило информационное агентство DPA. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала 40-минутную аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост", а также поставки Taurus ВСУ."Не может быть так, чтобы поставлялась система вооружения с большим радиусом поражения без обдумывания, каким может быть контроль над этим оружием. А если хочется иметь контроль и это возможно только при участии немецких военнослужащих, то это полностью исключено", - сказал Шольц.Об этом канцлер заявил в ходе посещения образовательного учреждения в городе Зиндельфинген на юго-западе Германии, подчеркнув, что четко изложил свою позицию."Я канцлер, поэтому это будет так", - добавил он. Шольц ранее неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus на Украину.
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олаф шольц, украина, taurus
Вооружения, Олаф Шольц, УКРАИНА, TAURUS
"Я канцлер, так и будет". Шольц вновь выступил против поставки Taurus ВСУ
Шольц исключил поставки ракет Taurus ВСУ из-за необходимого участия солдат ФРГ
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц снова заявил, что против отправки ракет Taurus на Украину, поскольку для их применения будет необходимо участие немецких солдат. Его слова приводило информационное агентство DPA.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала 40-минутную аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост", а также поставки Taurus ВСУ.
"Не может быть так, чтобы поставлялась система вооружения с большим радиусом поражения без обдумывания, каким может быть контроль над этим оружием. А если хочется иметь контроль и это возможно только при участии немецких военнослужащих, то это полностью исключено", - сказал Шольц.
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Об этом канцлер заявил в ходе посещения образовательного учреждения в городе Зиндельфинген на юго-западе Германии, подчеркнув, что четко изложил свою позицию.
"Я канцлер, поэтому это будет так", - добавил он.
Шольц ранее неоднократно высказывался против поставок ракет Taurus на Украину.