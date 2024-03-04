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ЕК не смогла назвать сроки принятия плана переговоров о вступлении Украины

ЕК не смогла назвать сроки принятия плана переговоров о вступлении Украины - 04.03.2024, ПРАЙМ

ЕК не смогла назвать сроки принятия плана переговоров о вступлении Украины

Еврокомиссия пока не может назвать конкретные сроки одобрения программы переговоров по вступлению Украины в ЕС, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер. | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T16:11+0300

2024-03-04T16:11+0300

2024-03-04T16:29+0300

европа

вступление украины в ес

вступление в ес

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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – ПРАЙМ. Еврокомиссия пока не может назвать конкретные сроки одобрения программы переговоров по вступлению Украины в ЕС, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия намерена в середине марта представить программу переговоров о вступлении Украины в ЕС. "Необходимо различать представление Еврокомиссией рамок переговоров Совету – председатель (ЕК Урсула фон дер Ляйен – прим. ред.) недавно заявила, что это произойдет в течение марта – и их принятие Советом", — заявил Мамер на брифинге. Саммит ЕС 14 декабря 2023 года принял решение о начале переговоров о членстве Украины и Молдавии в Евросоюзе. В июне 2022 года ЕС предоставил этим двум странам статус кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении.Государства, которые вступают в ЕС, должны соответствовать Копенгагенским критериям. Критерии вступления государств в Евросоюз были приняты на заседании Европейского совета в Копенгагене в 1993 году. Отмечается, что в стране должны соблюдаться демократические принципы, принципы свободы и уважения прав человека, принцип правового государства, присутствовать конкурентоспособная рыночная экономика, а также признаваться общие правила и стандарты ЕС, включая приверженность целям политического, экономического и валютного союза.

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европа, вступление украины в ес, вступление в ес