https://1prime.ru/20240304/845870923.html

В Еврокомиссии прокомментировали возможную блокировку российского зерна

В Еврокомиссии прокомментировали возможную блокировку российского зерна - 04.03.2024, ПРАЙМ

В Еврокомиссии прокомментировали возможную блокировку российского зерна

Европейский союз не планирует принимать меры, которые поставят продовольственную безопасность под угрозу, заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T16:21+0300

2024-03-04T16:21+0300

2024-03-04T16:27+0300

россия

зерно

ек

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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – ПРАЙМ. Европейский союз не планирует принимать меры, которые поставят продовольственную безопасность под угрозу, заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.Так он прокомментировал возможность введения санкций против импорта российского продовольствия и блокирования поставок зерна из России."Мы всегда заявляли, что мы не будем делать ничего, что может негативно сказаться на доступности продовольствия на мировом рынке. Потому что обеспечение продолжительного доступа к зерну и другому продовольствию для наших партнеров и остальной части мира является абсолютным приоритетом", - сказал Мамер.Он напомнил, что ЕС не вводил санкции против российского продовольствия.Россия, Украина, ООН и Турция в июле 2022 года подписали "черноморскую инициативу", она же зерновая сделка, по вывозу на мировые рынки российской и украинской агропродукции с целью предотвращения продовольственного кризиса. Вторая часть - меморандум "Россия - ООН" - предусматривал, в том числе, снятие санкций с отечественных банков и их переподключение к SWIFT для оплаты поставок. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касающаяся российского экспорта, не выполняется.Летом 2023 года Россия уведомила Турцию, ООН и Украину о приостановке действия зерновой сделки. Как подчеркивал глава российского МИД Сергей Лавров, "черноморская инициатива" возобновится только после выполнения Западом условий меморандума.

https://1prime.ru/20240229/845727258.html

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россия, зерно, ек