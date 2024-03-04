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В Еврокомиссии прокомментировали возможную блокировку российского зерна - 04.03.2024, ПРАЙМ
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В Еврокомиссии прокомментировали возможную блокировку российского зерна
В Еврокомиссии прокомментировали возможную блокировку российского зерна - 04.03.2024, ПРАЙМ
В Еврокомиссии прокомментировали возможную блокировку российского зерна
Европейский союз не планирует принимать меры, которые поставят продовольственную безопасность под угрозу, заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T16:21+0300
2024-03-04T16:27+0300
россия
зерно
ек
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – ПРАЙМ. Европейский союз не планирует принимать меры, которые поставят продовольственную безопасность под угрозу, заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.Так он прокомментировал возможность введения санкций против импорта российского продовольствия и блокирования поставок зерна из России."Мы всегда заявляли, что мы не будем делать ничего, что может негативно сказаться на доступности продовольствия на мировом рынке. Потому что обеспечение продолжительного доступа к зерну и другому продовольствию для наших партнеров и остальной части мира является абсолютным приоритетом", - сказал Мамер.Он напомнил, что ЕС не вводил санкции против российского продовольствия.Россия, Украина, ООН и Турция в июле 2022 года подписали "черноморскую инициативу", она же зерновая сделка, по вывозу на мировые рынки российской и украинской агропродукции с целью предотвращения продовольственного кризиса. Вторая часть - меморандум "Россия - ООН" - предусматривал, в том числе, снятие санкций с отечественных банков и их переподключение к SWIFT для оплаты поставок. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касающаяся российского экспорта, не выполняется.Летом 2023 года Россия уведомила Турцию, ООН и Украину о приостановке действия зерновой сделки. Как подчеркивал глава российского МИД Сергей Лавров, "черноморская инициатива" возобновится только после выполнения Западом условий меморандума.
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россия, зерно, ек
РОССИЯ, зерно, ЕК
16:21 04.03.2024 (обновлено: 16:27 04.03.2024)
 
В Еврокомиссии прокомментировали возможную блокировку российского зерна

ЕК о блокировке зерна РФ: не хотим ставить под угрозу доступ к продовольствию

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкКолосья пшеницы на поле
Колосья пшеницы на поле - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – ПРАЙМ. Европейский союз не планирует принимать меры, которые поставят продовольственную безопасность под угрозу, заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
Так он прокомментировал возможность введения санкций против импорта российского продовольствия и блокирования поставок зерна из России.
"Мы всегда заявляли, что мы не будем делать ничего, что может негативно сказаться на доступности продовольствия на мировом рынке. Потому что обеспечение продолжительного доступа к зерну и другому продовольствию для наших партнеров и остальной части мира является абсолютным приоритетом", - сказал Мамер.
Он напомнил, что ЕС не вводил санкции против российского продовольствия.
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Россия, Украина, ООН и Турция в июле 2022 года подписали "черноморскую инициативу", она же зерновая сделка, по вывозу на мировые рынки российской и украинской агропродукции с целью предотвращения продовольственного кризиса. Вторая часть - меморандум "Россия - ООН" - предусматривал, в том числе, снятие санкций с отечественных банков и их переподключение к SWIFT для оплаты поставок. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касающаяся российского экспорта, не выполняется.
Летом 2023 года Россия уведомила Турцию, ООН и Украину о приостановке действия зерновой сделки. Как подчеркивал глава российского МИД Сергей Лавров, "черноморская инициатива" возобновится только после выполнения Западом условий меморандума.
 
РОССИЯзерноЕК
 
 
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