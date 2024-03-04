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Минфин назвал сумму допрасходов бюджета на продление семейной ипотеки

Минфин назвал сумму допрасходов бюджета на продление семейной ипотеки - 04.03.2024, ПРАЙМ

Минфин назвал сумму допрасходов бюджета на продление семейной ипотеки

Дополнительные расходы бюджета РФ на продление семейной ипотеки в 2024 году составят около 260 миллиардов рублей, а всего до 2030 года потребуется 1,5 триллиона | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T16:17+0300

2024-03-04T16:17+0300

2024-03-04T16:27+0300

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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Дополнительные расходы бюджета РФ на продление семейной ипотеки в 2024 году составят около 260 миллиардов рублей, а всего до 2030 года потребуется 1,5 триллиона рублей, сообщается на сайте Минфина РФ."По поручению президента России В.В.Путина, "Семейная ипотека" будет продлена до 2030 года. Для семей с детьми до 6 лет будут действовать текущие условия и ставка 6%. При этом базовые параметры программы будут сохранены", - сообщили в министерстве."По предварительным расчетам, в текущем году дополнительные расходы федерального бюджета на программу, связанные с ее продлением и с ростом ключевой ставки, составят примерно 260 млрд рублей. Общий прогнозный показатель расходов с учетом продления программы до 2030 года – 1,5 трлн рублей. Отметим, конечно, что данные расходы по программе "Семейная ипотека" будут зависеть от траектории ключевой ставки", - отмечается в сообщении.Мера по продлению программы направлена на развитие демографической ситуации и помощь тем семьям, кто действительно в этом нуждается.Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, предложил продлить программу семейной ипотеки до 2030 года с сохранением базовых параметров. Особое внимание президент поручил уделить семьям с детьми до 6 лет включительно, отметив, что "для них льготная ставка кредита останется прежней - 6%"."Кроме того, по поручению президента, продолжится реализация программы поддержки многодетных семей, позволяющей полностью или частично погасить ипотеку. Выплаты в размере 450 тысяч рублей можно использовать для покрытия кредита на покупку жилья или его строительство, а также на приобретение земельного участка для индивидуального строительства. Напомним, что программа распространяется на семьи, где третий ребенок родился после 1 января 2019 года. На 2024 год по предварительным расчетам на эти цели потребуется дополнительно около 50 млрд рублей", - отмечается в сообщении."Ипотека является одним из основных инструментов для улучшения жилищных условий граждан. В условиях существенного роста цен наша задача – поддержать граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, обеспечить доступность жилья в первую очередь для многодетных семей и семей с маленькими детьми. При этом важно не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки. Для этого мы сконцентрируем наши усилия именно на адресной и социальной направленности мер поддержки", – отметил министр финансов Антон Силуанов, слова которого приводятся в сообщении.

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минфин рф, бюджет, ипотека