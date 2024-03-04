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Силуанов призвал снизить долю льготной ипотеки на первичном рынке жилья - 04.03.2024, ПРАЙМ
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Силуанов призвал снизить долю льготной ипотеки на первичном рынке жилья
Силуанов призвал снизить долю льготной ипотеки на первичном рынке жилья - 04.03.2024, ПРАЙМ
Силуанов призвал снизить долю льготной ипотеки на первичном рынке жилья
Долю льготных ипотечных кредитов на первичном рынке РФ необходимо снижать с 90% на конец 2023 года до 20-25%, заявил Минфин РФ. | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T16:18+0300
2024-03-04T16:31+0300
антон силуанов
ипотека
недвижимость
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Долю льготных ипотечных кредитов на первичном рынке РФ необходимо снижать с 90% на конец 2023 года до 20-25%, заявил Минфин РФ.По поручению президента России Владимира Путина, "Семейная ипотека" будет продлена до 2030 года. Для семей с детьми до 6 лет будут действовать текущие условия и ставка 6%. При этом базовые параметры программы будут сохранены, сообщили в Минфине."Мера по продлению программы направлена на развитие демографической ситуации и помощь тем семьям, кто действительно в этом нуждается. Одновременно, необходимо снижать общее влияние льготных программ на ипотечный рынок. По итогам 2023 года, объем ипотечных займов на первичном рынке за счет льготных программ достигал порядка 90%", - указывает министерство."Наша задача как регулятора снизить этот показатель до 20-25%, конкретные целевые ориентиры и конкретные параметры еще будут обсуждаться с заинтересованными участниками рынка. Но нам важно обеспечить поддержку именно граждан, а не застройщиков и банков", – отметил глава министерства Антон Силуанов, слова которого приводятся в сообщении.
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антон силуанов, ипотека, недвижимость
Антон Силуанов, ипотека, Недвижимость
16:18 04.03.2024 (обновлено: 16:31 04.03.2024)
 
Силуанов призвал снизить долю льготной ипотеки на первичном рынке жилья

Силуанов: долю льготной ипотеки на первичном рынке надо снижать с 90% до 20-25%

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Долю льготных ипотечных кредитов на первичном рынке РФ необходимо снижать с 90% на конец 2023 года до 20-25%, заявил Минфин РФ.
По поручению президента России Владимира Путина, "Семейная ипотека" будет продлена до 2030 года. Для семей с детьми до 6 лет будут действовать текущие условия и ставка 6%. При этом базовые параметры программы будут сохранены, сообщили в Минфине.
"Мера по продлению программы направлена на развитие демографической ситуации и помощь тем семьям, кто действительно в этом нуждается. Одновременно, необходимо снижать общее влияние льготных программ на ипотечный рынок. По итогам 2023 года, объем ипотечных займов на первичном рынке за счет льготных программ достигал порядка 90%", - указывает министерство.
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"Наша задача как регулятора снизить этот показатель до 20-25%, конкретные целевые ориентиры и конкретные параметры еще будут обсуждаться с заинтересованными участниками рынка. Но нам важно обеспечить поддержку именно граждан, а не застройщиков и банков", – отметил глава министерства Антон Силуанов, слова которого приводятся в сообщении.
 
Антон СилуановипотекаНедвижимость
 
 
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