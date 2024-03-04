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Силуанов призвал снизить долю льготной ипотеки на первичном рынке жилья

Силуанов призвал снизить долю льготной ипотеки на первичном рынке жилья - 04.03.2024, ПРАЙМ

Силуанов призвал снизить долю льготной ипотеки на первичном рынке жилья

Долю льготных ипотечных кредитов на первичном рынке РФ необходимо снижать с 90% на конец 2023 года до 20-25%, заявил Минфин РФ. | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T16:18+0300

2024-03-04T16:18+0300

2024-03-04T16:31+0300

антон силуанов

ипотека

недвижимость

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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Долю льготных ипотечных кредитов на первичном рынке РФ необходимо снижать с 90% на конец 2023 года до 20-25%, заявил Минфин РФ.По поручению президента России Владимира Путина, "Семейная ипотека" будет продлена до 2030 года. Для семей с детьми до 6 лет будут действовать текущие условия и ставка 6%. При этом базовые параметры программы будут сохранены, сообщили в Минфине."Мера по продлению программы направлена на развитие демографической ситуации и помощь тем семьям, кто действительно в этом нуждается. Одновременно, необходимо снижать общее влияние льготных программ на ипотечный рынок. По итогам 2023 года, объем ипотечных займов на первичном рынке за счет льготных программ достигал порядка 90%", - указывает министерство."Наша задача как регулятора снизить этот показатель до 20-25%, конкретные целевые ориентиры и конкретные параметры еще будут обсуждаться с заинтересованными участниками рынка. Но нам важно обеспечить поддержку именно граждан, а не застройщиков и банков", – отметил глава министерства Антон Силуанов, слова которого приводятся в сообщении.

https://1prime.ru/20240302/845783976.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

антон силуанов, ипотека, недвижимость