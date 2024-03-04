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Умереть за Крым. В Польше высказались о вступлении в украинский конфликт - 04.03.2024, ПРАЙМ
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Умереть за Крым. В Польше высказались о вступлении в украинский конфликт
Умереть за Крым. В Польше высказались о вступлении в украинский конфликт - 04.03.2024, ПРАЙМ
Умереть за Крым. В Польше высказались о вступлении в украинский конфликт
Польшу активно пытаются вовлечь в конфликт на Украине, хотя она не имеет никакого отношения к нему, сообщает польское издание Myśl Polska. | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T16:54+0300
2024-03-04T17:01+0300
польша
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Польшу активно пытаются вовлечь в конфликт на Украине, хотя она не имеет никакого отношения к нему, сообщает польское издание Myśl Polska."Мы все еще можем выбрать мир. Нам все еще не обязательно отправлять наших сыновей на смерть. Нам не нужно разрушать нашу страну. И мы не должны позволять нашим политикам делать это. А что мы должны, так это возвысить свой голос и четко сказать: мы не хотим умирать за Крым", — призвал автор статьи.Журналист также подчеркнул, что гражданам Польши рассказывают сказки о том, что украинцы якобы воюют за Европу. По его словам, полякам "талдычат" о том, что они также втянуты в конфликт и что прямое военное противостояние с Россией - это всего лишь вопрос времени."Все это методическая, многократно обкатанная и просто подлая ложь", — сообщается в материале.В Кремле неоднократно заявляли о том, что Россия открыта к переговорам с Украиной, но только при условии соблюдения требований Москвы. Тем не менее, Киев запретил переговоры с российской стороной на законодательном уровне.
https://1prime.ru/20240304/845867095.html
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польша, россия, украина, сво
ПОЛЬША, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО
16:54 04.03.2024 (обновлено: 17:01 04.03.2024)
 
Умереть за Крым. В Польше высказались о вступлении в украинский конфликт

Myśl Polska: Польшу хотят втянуть в украинский конфликт

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Польшу активно пытаются вовлечь в конфликт на Украине, хотя она не имеет никакого отношения к нему, сообщает польское издание Myśl Polska.
"Мы все еще можем выбрать мир. Нам все еще не обязательно отправлять наших сыновей на смерть. Нам не нужно разрушать нашу страну. И мы не должны позволять нашим политикам делать это. А что мы должны, так это возвысить свой голос и четко сказать: мы не хотим умирать за Крым", — призвал автор статьи.
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Журналист также подчеркнул, что гражданам Польши рассказывают сказки о том, что украинцы якобы воюют за Европу. По его словам, полякам "талдычат" о том, что они также втянуты в конфликт и что прямое военное противостояние с Россией - это всего лишь вопрос времени.
"Все это методическая, многократно обкатанная и просто подлая ложь", — сообщается в материале.
В Кремле неоднократно заявляли о том, что Россия открыта к переговорам с Украиной, но только при условии соблюдения требований Москвы. Тем не менее, Киев запретил переговоры с российской стороной на законодательном уровне.
 
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