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Умереть за Крым. В Польше высказались о вступлении в украинский конфликт
Умереть за Крым. В Польше высказались о вступлении в украинский конфликт - 04.03.2024, ПРАЙМ
Умереть за Крым. В Польше высказались о вступлении в украинский конфликт
Польшу активно пытаются вовлечь в конфликт на Украине, хотя она не имеет никакого отношения к нему, сообщает польское издание Myśl Polska. | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T16:54+0300
2024-03-04T16:54+0300
2024-03-04T17:01+0300
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Польшу активно пытаются вовлечь в конфликт на Украине, хотя она не имеет никакого отношения к нему, сообщает польское издание Myśl Polska."Мы все еще можем выбрать мир. Нам все еще не обязательно отправлять наших сыновей на смерть. Нам не нужно разрушать нашу страну. И мы не должны позволять нашим политикам делать это. А что мы должны, так это возвысить свой голос и четко сказать: мы не хотим умирать за Крым", — призвал автор статьи.Журналист также подчеркнул, что гражданам Польши рассказывают сказки о том, что украинцы якобы воюют за Европу. По его словам, полякам "талдычат" о том, что они также втянуты в конфликт и что прямое военное противостояние с Россией - это всего лишь вопрос времени."Все это методическая, многократно обкатанная и просто подлая ложь", — сообщается в материале.В Кремле неоднократно заявляли о том, что Россия открыта к переговорам с Украиной, но только при условии соблюдения требований Москвы. Тем не менее, Киев запретил переговоры с российской стороной на законодательном уровне.
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ПОЛЬША, РОССИЯ, УКРАИНА, СВО
Умереть за Крым. В Польше высказались о вступлении в украинский конфликт
Myśl Polska: Польшу хотят втянуть в украинский конфликт
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ.
Польшу активно пытаются вовлечь в конфликт на Украине, хотя она не имеет никакого отношения к нему, сообщает польское издание Myśl Polska
.
"Мы все еще можем выбрать мир. Нам все еще не обязательно отправлять наших сыновей на смерть. Нам не нужно разрушать нашу страну. И мы не должны позволять нашим политикам делать это. А что мы должны, так это возвысить свой голос и четко сказать: мы не хотим умирать за Крым", — призвал автор статьи.
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Журналист также подчеркнул, что гражданам Польши рассказывают сказки о том, что украинцы якобы воюют за Европу. По его словам, полякам "талдычат" о том, что они также втянуты в конфликт и что прямое военное противостояние с Россией - это всего лишь вопрос времени.
"Все это методическая, многократно обкатанная и просто подлая ложь", — сообщается в материале.
В Кремле неоднократно заявляли о том, что Россия открыта к переговорам с Украиной, но только при условии соблюдения требований Москвы. Тем не менее, Киев запретил переговоры с российской стороной на законодательном уровне.