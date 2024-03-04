https://1prime.ru/20240304/845889434.html

СМИ выяснили, кем является завербованный ЦРУ испанский шпион

СМИ выяснили, кем является завербованный ЦРУ испанский шпион - 04.03.2024, ПРАЙМ

СМИ выяснили, кем является завербованный ЦРУ испанский шпион

Арестованный шпион из Национального разведывательного центра Испании, которого, предположительно, завербовало ЦРУ, оказался главой российского отдела разведки... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T16:59+0300

2024-03-04T16:59+0300

2024-03-04T16:59+0300

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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Арестованный шпион из Национального разведывательного центра Испании, которого, предположительно, завербовало ЦРУ, оказался главой российского отдела разведки. Об этом пишет испанская газета El País.Ранее сообщалось, что в сентябре прошлого года в Испании задержали двух агентов, их подозревали в передаче США секретной информации.Как отмечает издание, один из задержанных, аналитик с большим опытом работы, был арестован. ЦРУ с его помощью хотело выяснить, какие связи испания поддерживает с Россией."Задержание главного "шпиона", ответственного за информацию, связанную с Российской Федерацией, вызвало сильнейший шок в центре, который не видел утечек такого высокого уровня уже три десятилетия", - пишет El País.Национальный развадывательный центр Испании (El Centro Nacional de Inteligencia, CNI) был создан в 2002 году. Входит в состав Министерства обороны Испании, обладает автономией, правосубъектностью, а также полной дееспособностью.

https://1prime.ru/20240229/845713341.html

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цру, испания, россия