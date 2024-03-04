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СМИ выяснили, кем является завербованный ЦРУ испанский шпион - 04.03.2024, ПРАЙМ
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СМИ выяснили, кем является завербованный ЦРУ испанский шпион
СМИ выяснили, кем является завербованный ЦРУ испанский шпион - 04.03.2024, ПРАЙМ
СМИ выяснили, кем является завербованный ЦРУ испанский шпион
Арестованный шпион из Национального разведывательного центра Испании, которого, предположительно, завербовало ЦРУ, оказался главой российского отдела разведки... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T16:59+0300
2024-03-04T16:59+0300
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Арестованный шпион из Национального разведывательного центра Испании, которого, предположительно, завербовало ЦРУ, оказался главой российского отдела разведки. Об этом пишет испанская газета El País.Ранее сообщалось, что в сентябре прошлого года в Испании задержали двух агентов, их подозревали в передаче США секретной информации.Как отмечает издание, один из задержанных, аналитик с большим опытом работы, был арестован. ЦРУ с его помощью хотело выяснить, какие связи испания поддерживает с Россией."Задержание главного "шпиона", ответственного за информацию, связанную с Российской Федерацией, вызвало сильнейший шок в центре, который не видел утечек такого высокого уровня уже три десятилетия", - пишет El País.Национальный развадывательный центр Испании (El Centro Nacional de Inteligencia, CNI) был создан в 2002 году. Входит в состав Министерства обороны Испании, обладает автономией, правосубъектностью, а также полной дееспособностью.
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цру, испания, россия
ЦРУ, ИСПАНИЯ, РОССИЯ
16:59 04.03.2024
 
СМИ выяснили, кем является завербованный ЦРУ испанский шпион

El País: завербованный ЦРУ шпион управлял российским отделом разведки Испании

© Unsplash/AXP PhotographyБарселона, Испания
Барселона, Испания
© Unsplash/AXP Photography
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Арестованный шпион из Национального разведывательного центра Испании, которого, предположительно, завербовало ЦРУ, оказался главой российского отдела разведки. Об этом пишет испанская газета El País.
Ранее сообщалось, что в сентябре прошлого года в Испании задержали двух агентов, их подозревали в передаче США секретной информации.
Как отмечает издание, один из задержанных, аналитик с большим опытом работы, был арестован. ЦРУ с его помощью хотело выяснить, какие связи испания поддерживает с Россией.
Дмитрий Песков, заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
ЦРУ работает против России, заявил Песков
29 февраля, 12:04
"Задержание главного "шпиона", ответственного за информацию, связанную с Российской Федерацией, вызвало сильнейший шок в центре, который не видел утечек такого высокого уровня уже три десятилетия", - пишет El País.
Национальный развадывательный центр Испании (El Centro Nacional de Inteligencia, CNI) был создан в 2002 году. Входит в состав Министерства обороны Испании, обладает автономией, правосубъектностью, а также полной дееспособностью.
 
ЦРУИСПАНИЯРОССИЯ
 
 
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