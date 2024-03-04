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Гиперзвуковой прорыв: Россия открыла новую эру вооружений
Гиперзвуковой прорыв: Россия открыла новую эру вооружений - 04.03.2024, ПРАЙМ
Гиперзвуковой прорыв: Россия открыла новую эру вооружений
Президент России Владимир Путин подтвердил, что Вооруженные силы России впервые применили гиперзвуковую ракету "Циркон" в боевых действиях. Об этом сообщает... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T17:26+0300
2024-03-04T17:26+0300
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подтвердил, что Вооруженные силы России впервые применили гиперзвуковую ракету "Циркон" в боевых действиях. Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine (MWM).Российский лидер 29 февраля огласил послание Федеральному собранию. Путин отмечал, что ВС России в ходе спецоперации применили "Циркон", а также гиперзвуковой комплекс "Кинжал".Как пишет издание, Путин подтвердил этот факт после множества сообщений из российских и западных источников."Применение "Циркона" на Украине стало значимой вехой в революции гиперзвукового оружия в качестве первого боевого применения гиперзвукового двигателя", - подчеркивает MWM."Циркон" — российская гиперзвуковая противокорабельная ракета, разрабатываемая "НПО машиностроения". Принята на вооружение 4 января 2023 года.
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россия, сво, гиперзвуковая ракета "циркон", гиперзвуковое оружие
Вооружения, РОССИЯ, СВО, гиперзвуковая ракета "Циркон", гиперзвуковое оружие
Гиперзвуковой прорыв: Россия открыла новую эру вооружений
MWM: применение "Циркона" стало знаковой вехой в развитии гиперзвукового оружия
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что Вооруженные силы России впервые применили гиперзвуковую ракету "Циркон" в боевых действиях. Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine
(MWM).
Российский лидер 29 февраля огласил послание Федеральному собранию. Путин отмечал, что ВС России в ходе спецоперации применили "Циркон", а также гиперзвуковой комплекс "Кинжал".
Как пишет издание, Путин подтвердил этот факт после множества сообщений из российских и западных источников.
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"Применение "Циркона" на Украине стало значимой вехой в революции гиперзвукового оружия в качестве первого боевого применения гиперзвукового двигателя", - подчеркивает MWM.
"Циркон" — российская гиперзвуковая противокорабельная ракета, разрабатываемая "НПО машиностроения". Принята на вооружение 4 января 2023 года.