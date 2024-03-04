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В Албании открылась первая на Западных Балканах авиабаза НАТО - 04.03.2024, ПРАЙМ
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В Албании открылась первая на Западных Балканах авиабаза НАТО
В Албании открылась первая на Западных Балканах авиабаза НАТО - 04.03.2024, ПРАЙМ
В Албании открылась первая на Западных Балканах авиабаза НАТО
На Западных Балканах в Албании открылась первая авиабаза НАТО, сообщается в материале альянса. | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T17:31+0300
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мир
западные балканы
нато
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – ПРАЙМ. На Западных Балканах в Албании открылась первая авиабаза НАТО, сообщается в материале альянса."В понедельник (4 марта 2024 года) Албания официально открыла авиабазу Кучова, превратив ее в современный центр для будущих воздушных операций НАТО", – говорится в сообщении.Отмечается, что эта база стала крупнейшим проектом НАТО в Албании. Она расположена в 80 километрах к югу от столицы страны, на старом военном аэродроме в Кучове. Блок профинансировал модернизацию базы на сумму около 50 миллионов евро, уточняется в материале.
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мир, западные балканы, нато
МИР, Западные Балканы, НАТО
17:31 04.03.2024 (обновлено: 17:33 04.03.2024)
 
В Албании открылась первая на Западных Балканах авиабаза НАТО

Первая авиабаза НАТО на Западных Балканах открылась в Албании

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© Фото : NATO
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – ПРАЙМ. На Западных Балканах в Албании открылась первая авиабаза НАТО, сообщается в материале альянса.
"В понедельник (4 марта 2024 года) Албания официально открыла авиабазу Кучова, превратив ее в современный центр для будущих воздушных операций НАТО", – говорится в сообщении.
Отмечается, что эта база стала крупнейшим проектом НАТО в Албании. Она расположена в 80 километрах к югу от столицы страны, на старом военном аэродроме в Кучове. Блок профинансировал модернизацию базы на сумму около 50 миллионов евро, уточняется в материале.
 
МИРЗападные БалканыНАТО
 
 
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