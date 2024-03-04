https://1prime.ru/20240304/845892348.html
МИД потребовал от посла ФРГ разъяснений о возможных поставках Taurus ВСУ
МИД потребовал от посла ФРГ разъяснений о возможных поставках Taurus ВСУ - 04.03.2024, ПРАЙМ
МИД потребовал от посла ФРГ разъяснений о возможных поставках Taurus ВСУ
Посла Германии в Москве Александра Ламбсдорффа во время вызова в МИД РФ попросили объясниться в связи с обсуждениями немецких офицеров поставок Киеву... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T17:46+0300
2024-03-04T17:46+0300
2024-03-04T18:38+0300
германия
ракеты
поставки вооружений
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Посла Германии в Москве Александра Ламбсдорффа во время вызова в МИД РФ попросили объясниться в связи с обсуждениями немецких офицеров поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus и оказания ему практической помощи, сообщили в МИД РФ. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее сообщила со ссылкой на оказавшуюся в ее распоряжении аудиозапись, что высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждали атаку на Крымский мост и отправку Киеву ракет Taurus."Четвертого марта в ходе демарша в МИД России потребовали от чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Германия Александра Графа Ламбсдорффа разъяснений в связи с обсуждением... возможности поставок киевскому режиму дальнобойных крылатых ракет "Таурус", а также оказания ВСУ практической помощи в их боевом использовании по целям в России", — говорится в сообщении ведомства. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что подобные дискуссии наглядно демонстрируют вовлеченность "коллективного Запада" в украинский конфликт. Кроме того, дипломату указали на недопустимость ограничения деятельности российских журналистов в Германии и отметили, что подобные шаги не останутся без ответа.
https://1prime.ru/20240304/845859531.html
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германия, ракеты, поставки вооружений, украина
ГЕРМАНИЯ, ракеты, поставки вооружений, УКРАИНА
МИД потребовал от посла ФРГ разъяснений о возможных поставках Taurus ВСУ
МИД России попросил посла Германии объясниться из-за обсуждений военных
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Посла Германии в Москве Александра Ламбсдорффа во время вызова в МИД РФ попросили объясниться в связи с обсуждениями немецких офицеров поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus и оказания ему практической помощи, сообщили в МИД РФ.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее сообщила со ссылкой на оказавшуюся в ее распоряжении аудиозапись, что высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждали атаку на Крымский мост и отправку Киеву ракет Taurus.
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"Четвертого марта в ходе демарша в МИД России потребовали от чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Германия Александра Графа Ламбсдорффа разъяснений в связи с обсуждением... возможности поставок киевскому режиму дальнобойных крылатых ракет "Таурус", а также оказания ВСУ практической помощи в их боевом использовании по целям в России", — говорится в сообщении
ведомства.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что подобные дискуссии наглядно демонстрируют вовлеченность "коллективного Запада" в украинский конфликт. Кроме того, дипломату указали на недопустимость ограничения деятельности российских журналистов в Германии и отметили, что подобные шаги не останутся без ответа.