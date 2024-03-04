Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД потребовал от посла ФРГ разъяснений о возможных поставках Taurus ВСУ - 04.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240304/845892348.html
МИД потребовал от посла ФРГ разъяснений о возможных поставках Taurus ВСУ
МИД потребовал от посла ФРГ разъяснений о возможных поставках Taurus ВСУ - 04.03.2024, ПРАЙМ
МИД потребовал от посла ФРГ разъяснений о возможных поставках Taurus ВСУ
Посла Германии в Москве Александра Ламбсдорффа во время вызова в МИД РФ попросили объясниться в связи с обсуждениями немецких офицеров поставок Киеву... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T17:46+0300
2024-03-04T18:38+0300
германия
ракеты
поставки вооружений
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845891780_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_59c52835c6fdb5b0f9bb3a5e5de2b56f.jpg
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Посла Германии в Москве Александра Ламбсдорффа во время вызова в МИД РФ попросили объясниться в связи с обсуждениями немецких офицеров поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus и оказания ему практической помощи, сообщили в МИД РФ. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее сообщила со ссылкой на оказавшуюся в ее распоряжении аудиозапись, что высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждали атаку на Крымский мост и отправку Киеву ракет Taurus."Четвертого марта в ходе демарша в МИД России потребовали от чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Германия Александра Графа Ламбсдорффа разъяснений в связи с обсуждением... возможности поставок киевскому режиму дальнобойных крылатых ракет "Таурус", а также оказания ВСУ практической помощи в их боевом использовании по целям в России", — говорится в сообщении ведомства. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что подобные дискуссии наглядно демонстрируют вовлеченность "коллективного Запада" в украинский конфликт. Кроме того, дипломату указали на недопустимость ограничения деятельности российских журналистов в Германии и отметили, что подобные шаги не останутся без ответа.
https://1prime.ru/20240304/845859531.html
германия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845891780_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9ac4cc50c8f60e42c9e027bc812d3d04.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, ракеты, поставки вооружений, украина
ГЕРМАНИЯ, ракеты, поставки вооружений, УКРАИНА
17:46 04.03.2024 (обновлено: 18:38 04.03.2024)
 
МИД потребовал от посла ФРГ разъяснений о возможных поставках Taurus ВСУ

МИД России попросил посла Германии объясниться из-за обсуждений военных

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПосол Германии А. Ламбсдорфф
Посол Германии А. Ламбсдорфф - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Посла Германии в Москве Александра Ламбсдорффа во время вызова в МИД РФ попросили объясниться в связи с обсуждениями немецких офицеров поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus и оказания ему практической помощи, сообщили в МИД РФ.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее сообщила со ссылкой на оказавшуюся в ее распоряжении аудиозапись, что высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждали атаку на Крымский мост и отправку Киеву ракет Taurus.
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
Захарова назвала неполную денацификацию Германии опасной для немцев
13:38
"Четвертого марта в ходе демарша в МИД России потребовали от чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Германия Александра Графа Ламбсдорффа разъяснений в связи с обсуждением... возможности поставок киевскому режиму дальнобойных крылатых ракет "Таурус", а также оказания ВСУ практической помощи в их боевом использовании по целям в России", — говорится в сообщении ведомства.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что подобные дискуссии наглядно демонстрируют вовлеченность "коллективного Запада" в украинский конфликт. Кроме того, дипломату указали на недопустимость ограничения деятельности российских журналистов в Германии и отметили, что подобные шаги не останутся без ответа.
 
ГЕРМАНИЯракетыпоставки вооруженийУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала