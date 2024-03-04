https://1prime.ru/20240304/845892348.html

МИД потребовал от посла ФРГ разъяснений о возможных поставках Taurus ВСУ

МИД потребовал от посла ФРГ разъяснений о возможных поставках Taurus ВСУ - 04.03.2024, ПРАЙМ

МИД потребовал от посла ФРГ разъяснений о возможных поставках Taurus ВСУ

Посла Германии в Москве Александра Ламбсдорффа во время вызова в МИД РФ попросили объясниться в связи с обсуждениями немецких офицеров поставок Киеву... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T17:46+0300

2024-03-04T17:46+0300

2024-03-04T18:38+0300

германия

ракеты

поставки вооружений

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845891780_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_59c52835c6fdb5b0f9bb3a5e5de2b56f.jpg

МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Посла Германии в Москве Александра Ламбсдорффа во время вызова в МИД РФ попросили объясниться в связи с обсуждениями немецких офицеров поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus и оказания ему практической помощи, сообщили в МИД РФ. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее сообщила со ссылкой на оказавшуюся в ее распоряжении аудиозапись, что высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждали атаку на Крымский мост и отправку Киеву ракет Taurus."Четвертого марта в ходе демарша в МИД России потребовали от чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Германия Александра Графа Ламбсдорффа разъяснений в связи с обсуждением... возможности поставок киевскому режиму дальнобойных крылатых ракет "Таурус", а также оказания ВСУ практической помощи в их боевом использовании по целям в России", — говорится в сообщении ведомства. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что подобные дискуссии наглядно демонстрируют вовлеченность "коллективного Запада" в украинский конфликт. Кроме того, дипломату указали на недопустимость ограничения деятельности российских журналистов в Германии и отметили, что подобные шаги не останутся без ответа.

https://1prime.ru/20240304/845859531.html

германия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, ракеты, поставки вооружений, украина