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БРИКС включил в повестку предложение о создании аналога SWIFT - 04.03.2024, ПРАЙМ
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БРИКС включил в повестку предложение о создании аналога SWIFT
БРИКС включил в повестку предложение о создании аналога SWIFT - 04.03.2024, ПРАЙМ
БРИКС включил в повестку предложение о создании аналога SWIFT
Руководство БРИКС включило в повестку предложения центрального банка Ирана по созданию своей системы обмена финансовыми сообщениями, аналогичной SWIFT, между... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T17:48+0300
2024-03-04T17:48+0300
мир
брикс
swift
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МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. Руководство БРИКС включило в повестку предложения центрального банка Ирана по созданию своей системы обмена финансовыми сообщениями, аналогичной SWIFT, между государствами-членами БРИКС, а также организации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (аналогичной ФАТФ), заявил замглавы центробанка Ирана по международным вопросам Мохсен Карими. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. "Предложения Центрального банка Ирана о создании системы обмена финансовыми сообщениями между членами организации (аналогично SWIFT), борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (аналогично ФАТФ) и международных кредитно-рейтинговых институтов для участников БРИКС были приняты организацией на повестку дня", - приводит госагентство IRNA слова Карими. Он отметил, что государствам-членам БРИКС как "развивающимся в экономическом отношении державам" необходимо создать расчетный механизм для достижения единой финансовой системы, в которой "огромную роль может сыграть иранская сторона".
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мир, брикс, swift
МИР, БРИКС, SWIFT
17:48 04.03.2024
 
БРИКС включил в повестку предложение о создании аналога SWIFT

БРИКС включил в повестку предложения Ирана по созданию аналога SWIFT

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. Руководство БРИКС включило в повестку предложения центрального банка Ирана по созданию своей системы обмена финансовыми сообщениями, аналогичной SWIFT, между государствами-членами БРИКС, а также организации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (аналогичной ФАТФ), заявил замглавы центробанка Ирана по международным вопросам Мохсен Карими.
С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.
Города мира. Анкара - ПРАЙМ, 1920, 12.02.2024
Турция изучает и анализирует российский аналог SWIFT, сообщил источник
12 февраля, 08:12
"Предложения Центрального банка Ирана о создании системы обмена финансовыми сообщениями между членами организации (аналогично SWIFT), борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (аналогично ФАТФ) и международных кредитно-рейтинговых институтов для участников БРИКС были приняты организацией на повестку дня", - приводит госагентство IRNA слова Карими.
Он отметил, что государствам-членам БРИКС как "развивающимся в экономическом отношении державам" необходимо создать расчетный механизм для достижения единой финансовой системы, в которой "огромную роль может сыграть иранская сторона".
 
МИРБРИКСSWIFT
 
 
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