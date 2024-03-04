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Открыл шампанское. СМИ рассказали о "подарке" Путину от Запада - 04.03.2024, ПРАЙМ
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Открыл шампанское. СМИ рассказали о "подарке" Путину от Запада
Открыл шампанское. СМИ рассказали о "подарке" Путину от Запада - 04.03.2024, ПРАЙМ
Открыл шампанское. СМИ рассказали о "подарке" Путину от Запада
Разлад в отношениях Германии и Франции в вопросе поддержки Украины выгоден президенту России, пишет швейцарский порта SRF со ссылкой на эксперта Немецкого... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T18:03+0300
2024-03-04T18:03+0300
франция
германия
олаф шольц
эммануэль макрон
украина
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Разлад в отношениях Германии и Франции в вопросе поддержки Украины выгоден президенту России, пишет швейцарский порта SRF со ссылкой на эксперта Немецкого института международных отношений и безопасности Ронни Кемпин."Путин в данный момент откупорил шампанское. Он никогда не упускает возможности воспользоваться слабостью европейских государств. И когда два важнейших партнера Европы так громко спорят на открытой сцене, то это, конечно, неизбежно играет ему на руку", — подчеркнула эксперт.В статье отмечается, что президент Франции вслух размышлял о размещении западных сухопутных войск на Украине, но сразу же получил выговор со стороны канцлера ФРГ Олафа Шольца. Канцлер обеспокоен тем, что при всей красоте речей французов "в них очень мало содержания".В конце февраля в Париже состоялась конференция, посвященная поддержке Украины, с участием лидеров десяти стран, включая Германию, Великобританию, Польшу. По итогам встречи страны не достигли согласия по вопросу отправки войск на Украину.
https://1prime.ru/20240303/845830257.html
франция
германия
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франция, германия, олаф шольц, эммануэль макрон, украина
ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, УКРАИНА
18:03 04.03.2024
 
Открыл шампанское. СМИ рассказали о "подарке" Путину от Запада

SRF: Владимир Путин открыл шампанское из-за ссоры между Германией и Францией

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОлаф Шольц
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Разлад в отношениях Германии и Франции в вопросе поддержки Украины выгоден президенту России, пишет швейцарский порта SRF со ссылкой на эксперта Немецкого института международных отношений и безопасности Ронни Кемпин.
"Путин в данный момент откупорил шампанское. Он никогда не упускает возможности воспользоваться слабостью европейских государств. И когда два важнейших партнера Европы так громко спорят на открытой сцене, то это, конечно, неизбежно играет ему на руку", — подчеркнула эксперт.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
Названа причина обсуждения в НАТО возможной отправки войск на Украину
Вчера, 13:11
В статье отмечается, что президент Франции вслух размышлял о размещении западных сухопутных войск на Украине, но сразу же получил выговор со стороны канцлера ФРГ Олафа Шольца. Канцлер обеспокоен тем, что при всей красоте речей французов "в них очень мало содержания".

В конце февраля в Париже состоялась конференция, посвященная поддержке Украины, с участием лидеров десяти стран, включая Германию, Великобританию, Польшу. По итогам встречи страны не достигли согласия по вопросу отправки войск на Украину.
 
ФРАНЦИЯГЕРМАНИЯОлаф ШольцЭммануэль МакронУКРАИНА
 
 
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