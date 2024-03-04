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Правительство утвердило перечень экономически значимых организаций - 04.03.2024, ПРАЙМ
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Правительство утвердило перечень экономически значимых организаций
Правительство утвердило перечень экономически значимых организаций - 04.03.2024, ПРАЙМ
Правительство утвердило перечень экономически значимых организаций
Правительство РФ утвердило перечень из шести экономически значимых организаций, соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости. | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T18:07+0300
2024-03-04T18:07+0300
россия
перечень
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило перечень из шести экономически значимых организаций, соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости. В перечень вошли АО "АБ Холдинг", ООО "ЮНС-Холдинг", ООО "Корпоративный центр ИКС 5", АО "Акрон Групп", ООО "Городской супермаркет", а также ООО "Разрез Аршановский". Статус экономически значимой организации обеспечит контролирующим акционерам права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций, — перевести в российскую юрисдикцию акции и доли компании, принадлежащие иностранным инвесторам из недружественных государств, и получать от них дивиденды. Для реализации этого права от уполномоченного органа исполнительной власти должно быть подано обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении экономически значимой организации. В зависимости от направления деятельности компании подать такие обращения смогут Минфин, Минпромторг, Минэнерго. Федеральный закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями" был подписан в августе 2023 года.
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россия, перечень
РОССИЯ, перечень
18:07 04.03.2024
 
Правительство утвердило перечень экономически значимых организаций

Правительство РФ утвердило перечень из шести экономически значимых организаций

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило перечень из шести экономически значимых организаций, соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В перечень вошли АО "АБ Холдинг", ООО "ЮНС-Холдинг", ООО "Корпоративный центр ИКС 5", АО "Акрон Групп", ООО "Городской супермаркет", а также ООО "Разрез Аршановский".
Статус экономически значимой организации обеспечит контролирующим акционерам права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций, — перевести в российскую юрисдикцию акции и доли компании, принадлежащие иностранным инвесторам из недружественных государств, и получать от них дивиденды.
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Для реализации этого права от уполномоченного органа исполнительной власти должно быть подано обращение в арбитражный суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении экономически значимой организации. В зависимости от направления деятельности компании подать такие обращения смогут Минфин, Минпромторг, Минэнерго.
Федеральный закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями" был подписан в августе 2023 года.
 
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