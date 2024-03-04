Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РКН с 1 марта заблокировал шесть сайтов, рекламирующих VPN-сервисы - 04.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240304/845894501.html
РКН с 1 марта заблокировал шесть сайтов, рекламирующих VPN-сервисы
РКН с 1 марта заблокировал шесть сайтов, рекламирующих VPN-сервисы - 04.03.2024, ПРАЙМ
РКН с 1 марта заблокировал шесть сайтов, рекламирующих VPN-сервисы
Роскомнадзор с 1 марта 2024 года направил 34 уведомления сайтам с требованием удалить контент, который рекламирует VPN-сервисы, 6 из них уже заблокированы,... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T18:11+0300
2024-03-04T18:11+0300
россия
сервис vpn
роскомнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/84177/45/841774571_0:0:933:526_1920x0_80_0_0_1a5480d25c12b3a6de1d3fc79497bb71.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Роскомнадзор с 1 марта 2024 года направил 34 уведомления сайтам с требованием удалить контент, который рекламирует VPN-сервисы, 6 из них уже заблокированы, сообщило РИА Новости ведомство. "Роскомнадзор приступил к ограничению доступа к информации в Сети, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок доступа к противоправному контенту... С 1 марта 2024 года Роскомнадзор направил 34 уведомления владельцам сайтов с требованием удалить подобный противоправный контент", — сообщил регулятор.Регулятор отметил, что с 28 интернет-страниц владельцы ресурсов оперативно удалили запрещенные материалы, а за неисполнение требований ведомства и неудаление материалов по указанной тематике Роскомнадзор заблокировал 6 страниц.За неудаление такой информации по требованию Роскомнадзора закон предусматривает административную ответственность в виде штрафа от 800 тысяч рублей до 4 миллионов рублей. "В случае повторного правонарушения предусмотрены оборотные штрафы в размере от 1/20 до 1/10 совокупного размера годовой выручки компании", — добавило ведомство.Роскомнадзор с 1 марта блокирует информацию, которая популяризирует или рекламирует средства обхода блокировок, например VPN-сервисы или прокси-серверы.
https://1prime.ru/20240301/845801929.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84177/45/841774571_82:0:911:622_1920x0_80_0_0_bd63388112a779b1484edd35de7b8fcd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сервис vpn, роскомнадзор
РОССИЯ, сервис VPN, Роскомнадзор
18:11 04.03.2024
 
РКН с 1 марта заблокировал шесть сайтов, рекламирующих VPN-сервисы

Роскомнадзор с 1 марта заблокировал шесть сайтов, рекламирующих VPN-сервисы

Роскомнадзор
Роскомнадзор
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Роскомнадзор с 1 марта 2024 года направил 34 уведомления сайтам с требованием удалить контент, который рекламирует VPN-сервисы, 6 из них уже заблокированы, сообщило РИА Новости ведомство.
"Роскомнадзор приступил к ограничению доступа к информации в Сети, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок доступа к противоправному контенту... С 1 марта 2024 года Роскомнадзор направил 34 уведомления владельцам сайтов с требованием удалить подобный противоправный контент", — сообщил регулятор.
Регулятор отметил, что с 28 интернет-страниц владельцы ресурсов оперативно удалили запрещенные материалы, а за неисполнение требований ведомства и неудаление материалов по указанной тематике Роскомнадзор заблокировал 6 страниц.
Александр Хинштейн, председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, советник директора Росгвардии - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
Запрет VPN в России не планируется, заявил Хинштейн
1 марта, 16:49
За неудаление такой информации по требованию Роскомнадзора закон предусматривает административную ответственность в виде штрафа от 800 тысяч рублей до 4 миллионов рублей.
"В случае повторного правонарушения предусмотрены оборотные штрафы в размере от 1/20 до 1/10 совокупного размера годовой выручки компании", — добавило ведомство.
Роскомнадзор с 1 марта блокирует информацию, которая популяризирует или рекламирует средства обхода блокировок, например VPN-сервисы или прокси-серверы.
 
РОССИЯсервис VPNРоскомнадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала