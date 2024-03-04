https://1prime.ru/20240304/845894501.html

РКН с 1 марта заблокировал шесть сайтов, рекламирующих VPN-сервисы

РКН с 1 марта заблокировал шесть сайтов, рекламирующих VPN-сервисы - 04.03.2024, ПРАЙМ

РКН с 1 марта заблокировал шесть сайтов, рекламирующих VPN-сервисы

Роскомнадзор с 1 марта 2024 года направил 34 уведомления сайтам с требованием удалить контент, который рекламирует VPN-сервисы, 6 из них уже заблокированы,... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T18:11+0300

2024-03-04T18:11+0300

2024-03-04T18:11+0300

россия

сервис vpn

роскомнадзор

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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Роскомнадзор с 1 марта 2024 года направил 34 уведомления сайтам с требованием удалить контент, который рекламирует VPN-сервисы, 6 из них уже заблокированы, сообщило РИА Новости ведомство. "Роскомнадзор приступил к ограничению доступа к информации в Сети, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок доступа к противоправному контенту... С 1 марта 2024 года Роскомнадзор направил 34 уведомления владельцам сайтов с требованием удалить подобный противоправный контент", — сообщил регулятор.Регулятор отметил, что с 28 интернет-страниц владельцы ресурсов оперативно удалили запрещенные материалы, а за неисполнение требований ведомства и неудаление материалов по указанной тематике Роскомнадзор заблокировал 6 страниц.За неудаление такой информации по требованию Роскомнадзора закон предусматривает административную ответственность в виде штрафа от 800 тысяч рублей до 4 миллионов рублей. "В случае повторного правонарушения предусмотрены оборотные штрафы в размере от 1/20 до 1/10 совокупного размера годовой выручки компании", — добавило ведомство.Роскомнадзор с 1 марта блокирует информацию, которая популяризирует или рекламирует средства обхода блокировок, например VPN-сервисы или прокси-серверы.

https://1prime.ru/20240301/845801929.html

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