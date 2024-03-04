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Объем торгов на Московской бирже в феврале вырос на 33,3 процента - 04.03.2024, ПРАЙМ
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Объем торгов на Московской бирже в феврале вырос на 33,3 процента
Объем торгов на Московской бирже в феврале вырос на 33,3 процента - 04.03.2024, ПРАЙМ
Объем торгов на Московской бирже в феврале вырос на 33,3 процента
Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в феврале увеличился на 33,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 111,4 триллиона... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T18:21+0300
2024-03-04T18:21+0300
россия
мосбиржа
объем торгов на мосбирже
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в феврале увеличился на 33,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 111,4 триллиона рублей, следует из сообщения на сайте торговой площадки. "Общий объем торгов на рынках Московской биржи в феврале 2024 года достиг 111,4 триллиона рублей (83,6 триллиона рублей в феврале 2023 года)", — сказано в релизе. Объем торгов на фондовом рынке в январе вырос на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,9 триллиона рублей, объем торгов на денежном рынке - на 24,5%, до 70,7 триллиона рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился в 2 раза в годовом выражении — до 2,2 триллиона рублей, а среднедневной объем торгов — также в 2 раза, до 111,4 миллиарда рублей. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 14,3% и составил 1,6 триллиона рублей. В феврале на фондовом рынке Московской биржи размещено 70 облигационных займов на общую сумму 3,2 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 2,4 триллиона рублей. Объем торгов на срочном рынке вырос на 55,8% и составил 6,7 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов увеличился на 45,8% — до 333,4 миллиарда рублей. "Объем торгов на валютном рынке составил 27,7 триллиона рублей (19,4 триллиона рублей в феврале 2023 года). Объем торгов инструментами спот достиг 10,2 триллиона рублей, объем сделок своп и форвардов составил 17,5 триллиона рублей", — также говорится в сообщении. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи вырос на 40% — до 1,4 триллиона рублей.
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россия, мосбиржа, объем торгов на мосбирже
РОССИЯ, Мосбиржа, объем торгов на Мосбирже
18:21 04.03.2024
 
Объем торгов на Московской бирже в феврале вырос на 33,3 процента

Объем торгов на Московской бирже в феврале вырос до 111,4 триллиона рублей

Мосбиржа.
Мосбиржа.
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МОСКВА, 4 мар ПРАЙМ. Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в феврале увеличился на 33,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 111,4 триллиона рублей, следует из сообщения на сайте торговой площадки.
"Общий объем торгов на рынках Московской биржи в феврале 2024 года достиг 111,4 триллиона рублей (83,6 триллиона рублей в феврале 2023 года)", — сказано в релизе.
Объем торгов на фондовом рынке в январе вырос на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,9 триллиона рублей, объем торгов на денежном рынке - на 24,5%, до 70,7 триллиона рублей.
Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился в 2 раза в годовом выражении — до 2,2 триллиона рублей, а среднедневной объем торгов — также в 2 раза, до 111,4 миллиарда рублей.
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Импульс к росту: индекс Мосбиржи преодолеет максимумы
1 марта, 08:56
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 14,3% и составил 1,6 триллиона рублей. В феврале на фондовом рынке Московской биржи размещено 70 облигационных займов на общую сумму 3,2 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 2,4 триллиона рублей.
Объем торгов на срочном рынке вырос на 55,8% и составил 6,7 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов увеличился на 45,8% — до 333,4 миллиарда рублей.
"Объем торгов на валютном рынке составил 27,7 триллиона рублей (19,4 триллиона рублей в феврале 2023 года). Объем торгов инструментами спот достиг 10,2 триллиона рублей, объем сделок своп и форвардов составил 17,5 триллиона рублей", — также говорится в сообщении.
Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи вырос на 40% — до 1,4 триллиона рублей.
 
РОССИЯМосбиржаобъем торгов на Мосбирже
 
 
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