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Запад прорабатывает план эвакуации Зеленского - 04.03.2024, ПРАЙМ
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Запад прорабатывает план эвакуации Зеленского
Запад прорабатывает план эвакуации Зеленского - 04.03.2024, ПРАЙМ
Запад прорабатывает план эвакуации Зеленского
Запад прорабатывает план эвакуации Зеленского на случай полного краха его правительства, пишет Asia Times. | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T18:56+0300
2024-03-04T18:56+0300
вашингтон
пентагон
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Запад прорабатывает план эвакуации Зеленского на случай полного краха его правительства, пишет Asia Times.Такой исход весьма вероятен на фоне успехов российских войск на линии фронта. У Киева серьезный дефицит личного состава, а попытки мобилизировать новобранцев на фронт сталкивается с недовольством населения.Другой проблемой Вашингтона стало отсутствие поддержки военного вмешательства в конфликт со стороны стран НАТО. В СМИ появляется множество разоблачений, в том числе, запись разговора немецких офицеров, обсуждающих возможность атаки на Крымский мост ракетами "Таурус". Это ослабляет авторитет немецкого правительства, а вопрос отправки военных на Украину и несогласие с этой инициативой других европейских стран обострило конфликт между Шольцем и Макроном.Издание отмечает, что у США не так много вариантов действий в сложившейся ситуации. Вашингтон не может отправить военных в зону конфликта, так как это будет означать прямое вмешательство и положит начало войне в Европе. Путин в ходе послания Федеральному Собранию дал понять, что если в Европе начнется война, то Россия может применить тактическое ядерное оружие.Невозможно утверждать, как долго Зеленский продержится на своем месте: он отказывается проводить выборы, бросает за решетку своих оппонентов внутри страны и принимает ряд непопулярных мер. В этих условиях его позиции становятся все более шаткими.Россия может согласиться на смену правительства Украины, если новые власти заключат договоренности с Москвой, сам Зеленский вряд ли на это пойдет. Он утверждает, что не пойдет на переговоры с Россией, пока у власти Путин, что может очень быстро ухудшить и без того ненадежное положение Зеленского.Выбор у НАТО и Вашингтона небогатый. Байден не может допустить очередного провала, но ситуация быстро развивается в этом направлении из-за военных побед России и краха украинской обороны. У Байдена есть один вариант — вступить в переговоры с Москвой о мире. Но Россию такое предложение вряд ли заинтересует.Ситуация на украинском фронте может стабилизироваться, а русские могут решить подождать до ноябрьских выборов в США. Но сейчас это маловероятно.Полную версию статьи читайте на ИноСМИ&gt;&gt;&gt;
https://1prime.ru/20240304/eu-845859992.html
вашингтон
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вашингтон, пентагон, владимир зеленский
ВАШИНГТОН, Пентагон, Владимир Зеленский
18:56 04.03.2024
 
Запад прорабатывает план эвакуации Зеленского

Asia Times: Пентагон разрабатывает план эвакуации Зеленского

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Запад прорабатывает план эвакуации Зеленского на случай полного краха его правительства, пишет Asia Times.
Такой исход весьма вероятен на фоне успехов российских войск на линии фронта. У Киева серьезный дефицит личного состава, а попытки мобилизировать новобранцев на фронт сталкивается с недовольством населения.
Другой проблемой Вашингтона стало отсутствие поддержки военного вмешательства в конфликт со стороны стран НАТО. В СМИ появляется множество разоблачений, в том числе, запись разговора немецких офицеров, обсуждающих возможность атаки на Крымский мост ракетами "Таурус". Это ослабляет авторитет немецкого правительства, а вопрос отправки военных на Украину и несогласие с этой инициативой других европейских стран обострило конфликт между Шольцем и Макроном.
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13:49
Издание отмечает, что у США не так много вариантов действий в сложившейся ситуации. Вашингтон не может отправить военных в зону конфликта, так как это будет означать прямое вмешательство и положит начало войне в Европе. Путин в ходе послания Федеральному Собранию дал понять, что если в Европе начнется война, то Россия может применить тактическое ядерное оружие.
Невозможно утверждать, как долго Зеленский продержится на своем месте: он отказывается проводить выборы, бросает за решетку своих оппонентов внутри страны и принимает ряд непопулярных мер. В этих условиях его позиции становятся все более шаткими.
Россия может согласиться на смену правительства Украины, если новые власти заключат договоренности с Москвой, сам Зеленский вряд ли на это пойдет. Он утверждает, что не пойдет на переговоры с Россией, пока у власти Путин, что может очень быстро ухудшить и без того ненадежное положение Зеленского.
Выбор у НАТО и Вашингтона небогатый. Байден не может допустить очередного провала, но ситуация быстро развивается в этом направлении из-за военных побед России и краха украинской обороны. У Байдена есть один вариант — вступить в переговоры с Москвой о мире. Но Россию такое предложение вряд ли заинтересует.
Ситуация на украинском фронте может стабилизироваться, а русские могут решить подождать до ноябрьских выборов в США. Но сейчас это маловероятно.
Полную версию статьи читайте на ИноСМИ>>>
 
ВАШИНГТОНПентагонВладимир Зеленский
 
 
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