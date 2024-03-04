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Установлен размер выплаты на ребенка, получившего увечье вблизи зоны СВО - 04.03.2024, ПРАЙМ
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Установлен размер выплаты на ребенка, получившего увечье вблизи зоны СВО
Установлен размер выплаты на ребенка, получившего увечье вблизи зоны СВО - 04.03.2024, ПРАЙМ
Установлен размер выплаты на ребенка, получившего увечье вблизи зоны СВО
Российский кабмин утвердил порядок единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей на ребенка, получившего увечье на территории новых регионов или на... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T19:00+0300
2024-03-04T19:01+0300
сво
дети
выплаты
россия
новые регионы
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Российский кабмин утвердил порядок единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей на ребенка, получившего увечье на территории новых регионов или на территории субъекта РФ вблизи зоны военной спецоперации, соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано в понедельник. "Настоящие правила устанавливают порядок и условия назначения и осуществления единовременной выплаты на ребенка, получившего в возрасте до 18 лет увечье (ранение, травму, контузию) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области или Херсонской области либо территории субъекта Российской Федерации, прилегающей к районам проведения специальной военной операции", — говорится в документе. Размер единовременной выплаты составляет 100 тысяч рублей на каждого пострадавшего ребенка. Единовременная выплата предоставляется одному из родителей (законных представителей) пострадавшего ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, постоянно проживающего на территории России и получившего после 18 февраля 2022 года увечье (ранение, травму, контузию), или самому пострадавшему ребенку, если на момент выплаты он достиг возраста 18 лет. Отмечается, что единовременная выплата не учитывается при определении права на получение других выплат и при предоставлении иных мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством РФ и субъектов.
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сво, дети, выплаты, россия, новые регионы
СВО, дети, ВЫПЛАТЫ, РОССИЯ, новые регионы
19:00 04.03.2024 (обновлено: 19:01 04.03.2024)
 
Установлен размер выплаты на ребенка, получившего увечье вблизи зоны СВО

Размер выплаты на получившего увечье вблизи зоны СВО ребенка составил 100 тысяч

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДевочка в автобусе с беженцами, который отправляется из Донецка в Россию
Девочка в автобусе с беженцами, который отправляется из Донецка в Россию - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Российский кабмин утвердил порядок единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей на ребенка, получившего увечье на территории новых регионов или на территории субъекта РФ вблизи зоны военной спецоперации, соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано в понедельник.
"Настоящие правила устанавливают порядок и условия назначения и осуществления единовременной выплаты на ребенка, получившего в возрасте до 18 лет увечье (ранение, травму, контузию) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области или Херсонской области либо территории субъекта Российской Федерации, прилегающей к районам проведения специальной военной операции", — говорится в документе.
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Размер единовременной выплаты составляет 100 тысяч рублей на каждого пострадавшего ребенка.
Единовременная выплата предоставляется одному из родителей (законных представителей) пострадавшего ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, постоянно проживающего на территории России и получившего после 18 февраля 2022 года увечье (ранение, травму, контузию), или самому пострадавшему ребенку, если на момент выплаты он достиг возраста 18 лет.
Отмечается, что единовременная выплата не учитывается при определении права на получение других выплат и при предоставлении иных мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством РФ и субъектов.
 
СВОдетиВЫПЛАТЫРОССИЯновые регионы
 
 
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