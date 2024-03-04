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РЖД снова запускают акцию "Счастливые каникулы" для школьников - 04.03.2024, ПРАЙМ
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РЖД снова запускают акцию "Счастливые каникулы" для школьников
РЖД снова запускают акцию "Счастливые каникулы" для школьников - 04.03.2024, ПРАЙМ
РЖД снова запускают акцию "Счастливые каникулы" для школьников
РЖД снова запускают акцию "Счастливые каникулы" и предоставляют скидку школьникам от 10 до 17 лет 50% на поезда дальнего следования в период летнего отдыха,... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T19:42+0300
2024-03-04T19:42+0300
россия
ржд
школьники
билеты на поезд
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. РЖД снова запускают акцию "Счастливые каникулы" и предоставляют скидку школьникам от 10 до 17 лет 50% на поезда дальнего следования в период летнего отдыха, сообщила компания. "С первых дней весны планируем летний отдых детей и снова запускаем акцию "Счастливые каникулы". Уже завтра, 5 марта, школьникам от 10 до 17 лет можно будет купить билеты на поезда дальнего следования со скидкой 50%", — говорится в сообщении. Отмечается, что отправиться в поездку со скидкой дети смогут с 1 июня по 31 августа в плацкартных и общих вагонах скорых и пассажирских поездов (включая фирменные), а также в некоторых "Ласточках", в купейных вагонах двухэтажных поездов. "Скидку 50% детям в период летних каникул предоставляем уже девятый год подряд. За это время ею воспользовались свыше 20 миллионов школьников", — добавляется там же.
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россия, ржд, школьники, билеты на поезд
РОССИЯ, РЖД, школьники, билеты на поезд
19:42 04.03.2024
 
РЖД снова запускают акцию "Счастливые каникулы" для школьников

В рамках акции "Счастливые каникулы" РДЖ предоставляют скидку школьникам 50%

© fotolia.com / mik ivan Вокзал
Вокзал - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© fotolia.com / mik ivan
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МОСКВА, 4 мар ПРАЙМ. РЖД снова запускают акцию "Счастливые каникулы" и предоставляют скидку школьникам от 10 до 17 лет 50% на поезда дальнего следования в период летнего отдыха, сообщила компания.
"С первых дней весны планируем летний отдых детей и снова запускаем акцию "Счастливые каникулы". Уже завтра, 5 марта, школьникам от 10 до 17 лет можно будет купить билеты на поезда дальнего следования со скидкой 50%", — говорится в сообщении.
Отмечается, что отправиться в поездку со скидкой дети смогут с 1 июня по 31 августа в плацкартных и общих вагонах скорых и пассажирских поездов (включая фирменные), а также в некоторых "Ласточках", в купейных вагонах двухэтажных поездов.
"Скидку 50% детям в период летних каникул предоставляем уже девятый год подряд. За это время ею воспользовались свыше 20 миллионов школьников", — добавляется там же.
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РОССИЯРЖДшкольникибилеты на поезд
 
 
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