https://1prime.ru/20240304/845898090.html

РЖД снова запускают акцию "Счастливые каникулы" для школьников

РЖД снова запускают акцию "Счастливые каникулы" для школьников - 04.03.2024, ПРАЙМ

РЖД снова запускают акцию "Счастливые каникулы" для школьников

РЖД снова запускают акцию "Счастливые каникулы" и предоставляют скидку школьникам от 10 до 17 лет 50% на поезда дальнего следования в период летнего отдыха,... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T19:42+0300

2024-03-04T19:42+0300

2024-03-04T19:42+0300

россия

ржд

школьники

билеты на поезд

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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. РЖД снова запускают акцию "Счастливые каникулы" и предоставляют скидку школьникам от 10 до 17 лет 50% на поезда дальнего следования в период летнего отдыха, сообщила компания. "С первых дней весны планируем летний отдых детей и снова запускаем акцию "Счастливые каникулы". Уже завтра, 5 марта, школьникам от 10 до 17 лет можно будет купить билеты на поезда дальнего следования со скидкой 50%", — говорится в сообщении. Отмечается, что отправиться в поездку со скидкой дети смогут с 1 июня по 31 августа в плацкартных и общих вагонах скорых и пассажирских поездов (включая фирменные), а также в некоторых "Ласточках", в купейных вагонах двухэтажных поездов. "Скидку 50% детям в период летних каникул предоставляем уже девятый год подряд. За это время ею воспользовались свыше 20 миллионов школьников", — добавляется там же.

https://1prime.ru/20240301/845789914.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ржд, школьники, билеты на поезд