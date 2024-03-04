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МО ФРГ "защитило" паролем комментарий об утечке переговоров военных

МО ФРГ "защитило" паролем комментарий об утечке переговоров военных - 04.03.2024, ПРАЙМ

МО ФРГ "защитило" паролем комментарий об утечке переговоров военных

Министерство обороны Германии "защитило" комментарий главы ведомства Бориса Писториуса о публикации разговоров офицеров бундесвера с помощью простейшего пароля... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T19:52+0300

2024-03-04T19:52+0300

2024-03-04T19:52+0300

германия

бундесвер

утечка

пароль

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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Министерство обороны Германии "защитило" комментарий главы ведомства Бориса Писториуса о публикации разговоров офицеров бундесвера с помощью простейшего пароля и указало прямо под ссылкой, сообщает немецкая газета Bild. "На сайте минобороны Германии регулярно публикуются пресс-релизы в виде текста. Однако комментарий министра обороны Бориса Писториуса о прослушке Россией разговора немецких офицеров опубликовали там сегодня в новом формате", — говорится в сообщении русскоязычной версии издания. Издание отмечает, что пресс-служба дала ссылку на ресурс NextCloud, где разместило аудиозапись ответа министра журналистам, файл с аудиозаписью защитили паролем "1234" и указали его прямо под ссылкой."Остается надеяться, что "1234" и подобные пароли больше не будут использоваться в зоне ответственности минобороны", — пишет журналист. Обозреватель газеты считает, что это "как минимум нелепо" на фоне "крупнейшего за последние годы скандала с прослушкой телефонных разговоров". Ранее глава МО Германии заявил, что публикация записи разговора немецких офицеров российскими СМИ является частью информационной войны, которую Россия якобы ведет против ФРГ.Чиновник добавил, что ему неизвестно о каких-либо других утечках телефонных разговоров, кроме уже опубликованной 1 марта.Ранее экс-глава МИД Австрии руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что утечка аудиозаписи переговоров немецких офицеров выявила непрофессионализм немецкой военной элиты и "рисует очень мрачный портрет высокопоставленных офицеров авиации, армейской элиты".1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".

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германия, бундесвер, утечка, пароль