https://1prime.ru/20240304/845898213.html
МО ФРГ "защитило" паролем комментарий об утечке переговоров военных
МО ФРГ "защитило" паролем комментарий об утечке переговоров военных - 04.03.2024, ПРАЙМ
МО ФРГ "защитило" паролем комментарий об утечке переговоров военных
Министерство обороны Германии "защитило" комментарий главы ведомства Бориса Писториуса о публикации разговоров офицеров бундесвера с помощью простейшего пароля... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T19:52+0300
2024-03-04T19:52+0300
2024-03-04T19:52+0300
германия
бундесвер
утечка
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Министерство обороны Германии "защитило" комментарий главы ведомства Бориса Писториуса о публикации разговоров офицеров бундесвера с помощью простейшего пароля и указало прямо под ссылкой, сообщает немецкая газета Bild. "На сайте минобороны Германии регулярно публикуются пресс-релизы в виде текста. Однако комментарий министра обороны Бориса Писториуса о прослушке Россией разговора немецких офицеров опубликовали там сегодня в новом формате", — говорится в сообщении русскоязычной версии издания. Издание отмечает, что пресс-служба дала ссылку на ресурс NextCloud, где разместило аудиозапись ответа министра журналистам, файл с аудиозаписью защитили паролем "1234" и указали его прямо под ссылкой."Остается надеяться, что "1234" и подобные пароли больше не будут использоваться в зоне ответственности минобороны", — пишет журналист. Обозреватель газеты считает, что это "как минимум нелепо" на фоне "крупнейшего за последние годы скандала с прослушкой телефонных разговоров". Ранее глава МО Германии заявил, что публикация записи разговора немецких офицеров российскими СМИ является частью информационной войны, которую Россия якобы ведет против ФРГ.Чиновник добавил, что ему неизвестно о каких-либо других утечках телефонных разговоров, кроме уже опубликованной 1 марта.Ранее экс-глава МИД Австрии руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что утечка аудиозаписи переговоров немецких офицеров выявила непрофессионализм немецкой военной элиты и "рисует очень мрачный портрет высокопоставленных офицеров авиации, армейской элиты".1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".
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германия, бундесвер, утечка, пароль
ГЕРМАНИЯ, Бундесвер, утечка, пароль
МО ФРГ "защитило" паролем комментарий об утечке переговоров военных
Минобороны ФРГ защитило комментарий об утечке переговоров бундесвера паролем "1234"
МОСКВА, 4 мар
— ПРАЙМ.
Министерство обороны Германии "защитило" комментарий главы ведомства Бориса Писториуса о публикации разговоров офицеров бундесвера с помощью простейшего пароля и указало прямо под ссылкой, сообщает немецкая газета Bild
.
"На сайте минобороны Германии регулярно публикуются пресс-релизы в виде текста. Однако комментарий министра обороны Бориса Писториуса о прослушке Россией разговора немецких офицеров опубликовали там сегодня в новом формате", — говорится в сообщении русскоязычной версии издания.
Издание отмечает, что пресс-служба дала ссылку на ресурс NextCloud, где разместило аудиозапись ответа министра журналистам, файл с аудиозаписью защитили паролем "1234" и указали его прямо под ссылкой.
После утечки разговора военных "должны полететь головы", заявили в Германии
"Остается надеяться, что "1234" и подобные пароли больше не будут использоваться в зоне ответственности минобороны", — пишет журналист.
Обозреватель газеты считает, что это "как минимум нелепо" на фоне "крупнейшего за последние годы скандала с прослушкой телефонных разговоров".
Ранее глава МО Германии заявил, что публикация записи разговора немецких офицеров российскими СМИ является частью информационной войны, которую Россия якобы ведет против ФРГ.
Чиновник добавил, что ему неизвестно о каких-либо других утечках телефонных разговоров, кроме уже опубликованной 1 марта.
Ранее экс-глава МИД Австрии руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила, что утечка аудиозаписи переговоров немецких офицеров выявила непрофессионализм немецкой военной элиты и "рисует очень мрачный портрет высокопоставленных офицеров авиации, армейской элиты".
1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".