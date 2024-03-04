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"Почта банк" проверит рекламу без указания условий диапазона ПСК - 04.03.2024, ПРАЙМ
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"Почта банк" проверит рекламу без указания условий диапазона ПСК
"Почта банк" проверит рекламу без указания условий диапазона ПСК - 04.03.2024, ПРАЙМ
"Почта банк" проверит рекламу без указания условий диапазона ПСК
"Почта банк" проведет проверку, почему размещение рекламы не было своевременно завершено, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T20:07+0300
2024-03-04T20:07+0300
россия
фас
почта банк
нарушение
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. "Почта банк" проведет проверку, почему размещение рекламы не было своевременно завершено, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "С 1 октября 2023 года, еще до вступления в действие нового закона, "Почта банк" полностью исключил упоминание процентных ставок по кредитам в своих новых рекламных кампаниях, — говорится в сообщении. В банке заявили, что рекламная кампания кредита с процентной ставкой 4% должна была завершиться до вступления в силу новых норм закона о необходимости надлежащим образом указывать информацию о полной стоимости кредита (ПСК), в нарушении которых банк был заподозрен ФАС. "Почта банк" проведет проверку, почему данное размещение не было своевременно прекращено .По данным службы, реклама банка на экранах в общественном транспорте Москвы и Московской области крупным шрифтом информировала о процентной ставке по кредиту от 4%. Однако данные об иных условиях, влияющих на стоимость кредита, размещались под сноской трудным для восприятия шрифтом. В пресс-службе заверили, что банк является одним из активных рекламодателей в финансовой сфере и "всегда действует в полном соответствии с регуляторными требованиями и законодательством".Согласно закону, вступившему в силу 23 октября 2023 года, информация о диапазоне значений полной стоимости кредита должна быть указана до упоминания о процентных ставках, а шрифт должен быть не меньше шрифта, которым указана ставка по кредиту. ФАС в понедельник сообщила, что возбудила первое дело за нарушение новых требований к рекламе кредита, признаки нарушения выявлены у "Почта банка".
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россия, фас, почта банк, нарушение
РОССИЯ, ФАС, Почта банк, нарушение
20:07 04.03.2024
 
"Почта банк" проверит рекламу без указания условий диапазона ПСК

В "Почта банке" проверят публикацию рекламы без указания диапазона ПСК

© РИА Новости . Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкВывеска "Почта банк"
Вывеска Почта банк - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Светлана Шевченко
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. "Почта банк" проведет проверку, почему размещение рекламы не было своевременно завершено, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"С 1 октября 2023 года, еще до вступления в действие нового закона, "Почта банк" полностью исключил упоминание процентных ставок по кредитам в своих новых рекламных кампаниях, — говорится в сообщении.
В банке заявили, что рекламная кампания кредита с процентной ставкой 4% должна была завершиться до вступления в силу новых норм закона о необходимости надлежащим образом указывать информацию о полной стоимости кредита (ПСК), в нарушении которых банк был заподозрен ФАС. "Почта банк" проведет проверку, почему данное размещение не было своевременно прекращено .
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По данным службы, реклама банка на экранах в общественном транспорте Москвы и Московской области крупным шрифтом информировала о процентной ставке по кредиту от 4%. Однако данные об иных условиях, влияющих на стоимость кредита, размещались под сноской трудным для восприятия шрифтом.
В пресс-службе заверили, что банк является одним из активных рекламодателей в финансовой сфере и "всегда действует в полном соответствии с регуляторными требованиями и законодательством".
Согласно закону, вступившему в силу 23 октября 2023 года, информация о диапазоне значений полной стоимости кредита должна быть указана до упоминания о процентных ставках, а шрифт должен быть не меньше шрифта, которым указана ставка по кредиту.
ФАС в понедельник сообщила, что возбудила первое дело за нарушение новых требований к рекламе кредита, признаки нарушения выявлены у "Почта банка".
 
РОССИЯФАСПочта банкнарушение
 
 
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