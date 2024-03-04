https://1prime.ru/20240304/845899293.html

Роскомнадзор проверит сбой в Telegram вместе с операторами связи

Роскомнадзор проверит сбой в Telegram вместе с операторами связи - 04.03.2024, ПРАЙМ

Роскомнадзор проверит сбой в Telegram вместе с операторами связи

Специалисты Роскомнадзора проводят проверку сбоя в Telegram совместно с операторами связи, сообщило ведомство. | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T20:11+0300

2024-03-04T20:11+0300

2024-03-04T20:11+0300

россия

роскомнадзор

сбой в работе telegram

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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Специалисты Роскомнадзора проводят проверку сбоя в Telegram совместно с операторами связи, сообщило ведомство. "Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) отмечает увеличение числа сообщений пользователей о проблемах в работе мессенджера Telegram, которые фиксируются в сервисе "Мониторинг сбоев". Пользователи жалуются на невозможность загрузки сообщений и проблемы с открытием медиафайлов. Специалисты ЦМУ ССОП проводят проверку совместно с операторами связи", — говорится в сообщении. В понедельник россияне начали жаловаться на работу Telegram. По данным сервиса Downradar, в 18.37 мск было зафиксировано 1207 жалоб. На сбой жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Краснодара и Уфы.

https://1prime.ru/20240304/845895090.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, роскомнадзор, сбой в работе telegram