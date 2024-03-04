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Роскомнадзор проверит сбой в Telegram вместе с операторами связи - 04.03.2024, ПРАЙМ
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Роскомнадзор проверит сбой в Telegram вместе с операторами связи
Роскомнадзор проверит сбой в Telegram вместе с операторами связи - 04.03.2024, ПРАЙМ
Роскомнадзор проверит сбой в Telegram вместе с операторами связи
Специалисты Роскомнадзора проводят проверку сбоя в Telegram совместно с операторами связи, сообщило ведомство. | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T20:11+0300
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россия
роскомнадзор
сбой в работе telegram
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Специалисты Роскомнадзора проводят проверку сбоя в Telegram совместно с операторами связи, сообщило ведомство. "Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) отмечает увеличение числа сообщений пользователей о проблемах в работе мессенджера Telegram, которые фиксируются в сервисе "Мониторинг сбоев". Пользователи жалуются на невозможность загрузки сообщений и проблемы с открытием медиафайлов. Специалисты ЦМУ ССОП проводят проверку совместно с операторами связи", — говорится в сообщении. В понедельник россияне начали жаловаться на работу Telegram. По данным сервиса Downradar, в 18.37 мск было зафиксировано 1207 жалоб. На сбой жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Краснодара и Уфы.
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россия, роскомнадзор, сбой в работе telegram
РОССИЯ, Роскомнадзор, сбой в работе Telegram
20:11 04.03.2024
 
Роскомнадзор проверит сбой в Telegram вместе с операторами связи

Специалисты Роскомнадзор проверят сбой в Telegram вместе с операторами связи

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экранах смартфона и компьютера.
Логотип мессенджера Telegram на экранах смартфона и компьютера. - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 мар ПРАЙМ. Специалисты Роскомнадзора проводят проверку сбоя в Telegram совместно с операторами связи, сообщило ведомство.
"Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) отмечает увеличение числа сообщений пользователей о проблемах в работе мессенджера Telegram, которые фиксируются в сервисе "Мониторинг сбоев". Пользователи жалуются на невозможность загрузки сообщений и проблемы с открытием медиафайлов. Специалисты ЦМУ ССОП проводят проверку совместно с операторами связи", — говорится в сообщении.
В понедельник россияне начали жаловаться на работу Telegram. По данным сервиса Downradar, в 18.37 мск было зафиксировано 1207 жалоб.
На сбой жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Краснодара и Уфы.
Мессенджер Telegram на экране монитора - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
Пользователи Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера
18:33
 
РОССИЯРоскомнадзорсбой в работе Telegram
 
 
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