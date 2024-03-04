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ЕК оштрафовала Apple за нарушение закона о музыкальных сервисах

ЕК оштрафовала Apple за нарушение закона о музыкальных сервисах - 04.03.2024, ПРАЙМ

ЕК оштрафовала Apple за нарушение закона о музыкальных сервисах

Еврокомиссия оштрафовала Apple на 1,8 миллиарда евро за нарушение законодательства ЕС по доступу к музыкальным стриминговым сервисам, заявила в понедельник на... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T20:22+0300

2024-03-04T20:22+0300

2024-03-04T20:22+0300

apple music

европа

штраф

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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – ПРАЙМ. Еврокомиссия оштрафовала Apple на 1,8 миллиарда евро за нарушение законодательства ЕС по доступу к музыкальным стриминговым сервисам, заявила в понедельник на пресс-конференции вице-президент Еврокомиссии Маргарет Вестагер. "Сегодня Еврокомиссия наложила на компанию Apple штраф в размере 1,84 миллиарда евро за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке приложений музыкальных стриминговых сервисов", — сказала она. Трансляция велась на сайте ЕК. Еврокомиссия также запретила Apple блокировать доступ к музыкальным сервисам в будущем. Apple незаконно запрещает разработчикам приложений информировать пользователей об альтернативных и дешевых услугах подписки на музыку за пределами App Store, отметила она. Ранее газета Financial Times сообщала, что Еврокомиссия начала расследование в отношении Apple после того, как музыкальный сервис Spotify подал официальную жалобу регулирующим органам ЕС в 2019 году.

https://1prime.ru/20240304/apple-845870457.html

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apple music, европа, штраф