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Шри-Ланка не продлит бесплатные визы для граждан России и еще шести стран - 04.03.2024, ПРАЙМ
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Шри-Ланка не продлит бесплатные визы для граждан России и еще шести стран
Шри-Ланка не продлит бесплатные визы для граждан России и еще шести стран - 04.03.2024, ПРАЙМ
Шри-Ланка не продлит бесплатные визы для граждан России и еще шести стран
Шри-Ланка не будет продлевать программу по бесплатному предоставлению въездных виз гражданам семи стран, включая Россию, сообщил министр общественной... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T21:04+0300
2024-03-04T21:04+0300
шри-ланка
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мар – ПРАЙМ. Шри-Ланка не будет продлевать программу по бесплатному предоставлению въездных виз гражданам семи стран, включая Россию, сообщил министр общественной безопасности страны Тиран Аллес. "Отвечая на вопрос, будет ли продлен проект, который разрешает безвизовый въезд посетителям из семи стран, включая Индию, Китай и Россию, министр заявил, что этот механизм может быть не продлен", — сообщает издание The Daily Mirror. Как отмечает издание, "пилотный проект будет действовать до 31 марта 2024 года". Шри-Ланка в конце ноября ввела бесплатный визовый режим для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии. В рамках программы туристы могут пользоваться по этой схеме 30-дневной бесплатной визой. Для граждан других стран визовый сбор за 30-дневное пребывание на Шри-Ланке составляет примерно 50 долларов.
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шри-ланка
ШРИ-ЛАНКА
21:04 04.03.2024
 
Шри-Ланка не продлит бесплатные визы для граждан России и еще шести стран

Шри-Ланка не продлит бесплатные визы для граждан семи стран, включая Россию

© Фото : Unsplash/Pix Ninty FourШри-Ланка
Шри-Ланка - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© Фото : Unsplash/Pix Ninty Four
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 мар – ПРАЙМ. Шри-Ланка не будет продлевать программу по бесплатному предоставлению въездных виз гражданам семи стран, включая Россию, сообщил министр общественной безопасности страны Тиран Аллес.
"Отвечая на вопрос, будет ли продлен проект, который разрешает безвизовый въезд посетителям из семи стран, включая Индию, Китай и Россию, министр заявил, что этот механизм может быть не продлен", — сообщает издание The Daily Mirror.
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19 декабря 2023, 11:45
Как отмечает издание, "пилотный проект будет действовать до 31 марта 2024 года".
Шри-Ланка в конце ноября ввела бесплатный визовый режим для граждан Китая, Индии, Индонезии, России, Таиланда, Малайзии и Японии. В рамках программы туристы могут пользоваться по этой схеме 30-дневной бесплатной визой.
Для граждан других стран визовый сбор за 30-дневное пребывание на Шри-Ланке составляет примерно 50 долларов.
 
ШРИ-ЛАНКА
 
 
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