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Верховный суд США признал за Трампом право баллотироваться в президенты - 04.03.2024, ПРАЙМ
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Верховный суд США признал за Трампом право баллотироваться в президенты
Верховный суд США признал за Трампом право баллотироваться в президенты - 04.03.2024, ПРАЙМ
Верховный суд США признал за Трампом право баллотироваться в президенты
Верховный суд США отклонил решение суда Колорадо не допускать бывшего американского лидера Дональда Трампа до первичного голосования за кандидатов в президенты... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T21:13+0300
2024-03-04T21:13+0300
дональд трамп
верховный суд
сша
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ВАШИНГТОН, 5 мар — ПРАЙМ. Верховный суд США отклонил решение суда Колорадо не допускать бывшего американского лидера Дональда Трампа до первичного голосования за кандидатов в президенты (праймериз), которое состоится в регионе 5 марта, следует из опубликованного решения верховной инстанции страны. "Решение Верховного суда Колорадо не может быть оставлено в силе. Все девять членов суда согласны с этим", — говорится в решении Верховного суда США. Пока всего три штата пытаются вычеркнуть Трампа из бюллетеней внутрипартийного голосования: Колорадо, Мэн и Иллинойс. Основанием для снятия бывшего президента суды в этих регионах посчитали его якобы причастность к "мятежу" – штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника-демократа Джо Байдена. Они ссылаются на 14-ю поправку к конституции, которая запрещает "мятежникам" занимать выборные должности в органах государственной власти.Верховный суд также постановил, что власти отдельных штатов не вправе решать судьбу бывшего президента США Дональда Трампа на федеральных выборах.Дональд Трамп поприветствовал решение Верховного суда, назвав это "большой победой для Америки, и выразил надежду, что суд также подтвердит и его юридическую неприкосновенность от уголовного преследования."Если у президента нет полной неприкосновенности, то нет и президента. Тогда ни у кого на должности не будет смелости принимать правильные или в некоторых случаях неправильные решения, но принимать их нужно без оглядки и страха о том, что может случиться после ухода с должности", — заявил он.В попытке опротестовать дисквалификацию Трамп дошел до федерального верховного суда, который уже заслушал позиции сторон, но еще не вынес решения. Защита настаивает на том, что Трамп не признает себя и никогда не был признан виновным в "мятеже" по итогам полноценного состязательного судебного процесса, его действия в рассматриваемый период защищены юридическим иммунитетом, а 14-я поправка не имеет отношения к президентам. В состав Верховного суда входят девять судей, шестеро из которых считаются консерваторами, идеологически близкими к республиканцам.
https://1prime.ru/20240304/845841798.html
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дональд трамп, верховный суд, сша
Дональд Трамп, Верховный суд, США
21:13 04.03.2024
 
Верховный суд США признал за Трампом право баллотироваться в президенты

Верховный суд США отклонил решение суда Колорадо о недопуске Трампа на праймериз

© Фото : Public domainДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© Фото : Public domain
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ВАШИНГТОН, 5 мар ПРАЙМ. Верховный суд США отклонил решение суда Колорадо не допускать бывшего американского лидера Дональда Трампа до первичного голосования за кандидатов в президенты (праймериз), которое состоится в регионе 5 марта, следует из опубликованного решения верховной инстанции страны.
"Решение Верховного суда Колорадо не может быть оставлено в силе. Все девять членов суда согласны с этим", — говорится в решении Верховного суда США.
Донадьд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
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08:32
Пока всего три штата пытаются вычеркнуть Трампа из бюллетеней внутрипартийного голосования: Колорадо, Мэн и Иллинойс. Основанием для снятия бывшего президента суды в этих регионах посчитали его якобы причастность к "мятежу" – штурму Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом электоральной победы соперника-демократа Джо Байдена. Они ссылаются на 14-ю поправку к конституции, которая запрещает "мятежникам" занимать выборные должности в органах государственной власти.
Верховный суд также постановил, что власти отдельных штатов не вправе решать судьбу бывшего президента США Дональда Трампа на федеральных выборах.
Дональд Трамп поприветствовал решение Верховного суда, назвав это "большой победой для Америки, и выразил надежду, что суд также подтвердит и его юридическую неприкосновенность от уголовного преследования.
"Если у президента нет полной неприкосновенности, то нет и президента. Тогда ни у кого на должности не будет смелости принимать правильные или в некоторых случаях неправильные решения, но принимать их нужно без оглядки и страха о том, что может случиться после ухода с должности", — заявил он.
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В попытке опротестовать дисквалификацию Трамп дошел до федерального верховного суда, который уже заслушал позиции сторон, но еще не вынес решения.
Защита настаивает на том, что Трамп не признает себя и никогда не был признан виновным в "мятеже" по итогам полноценного состязательного судебного процесса, его действия в рассматриваемый период защищены юридическим иммунитетом, а 14-я поправка не имеет отношения к президентам.
В состав Верховного суда входят девять судей, шестеро из которых считаются консерваторами, идеологически близкими к республиканцам.
 
Дональд ТрампВерховный судСША
 
 
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