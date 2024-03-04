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ЕС не заинтересован в продлении транзита газа из РФ через Украину - 04.03.2024, ПРАЙМ
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ЕС не заинтересован в продлении транзита газа из РФ через Украину
ЕС не заинтересован в продлении транзита газа из РФ через Украину - 04.03.2024, ПРАЙМ
ЕС не заинтересован в продлении транзита газа из РФ через Украину
ЕС не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа из России через территорию Украины, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T21:52+0300
2024-03-04T21:52+0300
транзит газа через украину
транзит газа
украина
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар — ПРАЙМ. ЕС не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа из России через территорию Украины, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. "ЕС не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа с Россией (после 2024 года — прим. ред.), но мы изучаем, как можно использовать украинскую газовую инфраструктуру в будущем", — сказала она на пресс-конференции. Также Симсон отметила, что зимой 2023/2024 европейские компании использовали подземные хранилища газа (ПХГ) на Украине. Еврокомиссар добавила, что более приоритетной задачей в настоящее время является эффективное объединение украинской газовой инфраструктуры с европейской, а также готовность к окончанию транзита российского газа через Украину. Симсон заявила, что доля России в газовом импорте ЕС в 2023 году снизилась с 24% до 15%. При этом в 2021 году на долю России приходилось 45% импорта газа в ЕС, добавила Симсон. За два года поставки российского газа снизились на 71%, отметила она.Еврокомиссар уточнила, что Россия в прошлом году поставила в ЕС 14 миллиардов кубометров трубопроводного газа через Украину, а также 18 миллиардов кубометров сжиженного природного газа.Сейчас основными поставщиками газа в ЕС являются США и Норвегия, добавила она.Симсон уточнила, что Россия в прошлом году поставила в ЕС через украинскую газотранспортную систему 14 миллиардов кубометров газа. Страны ЕС после двух лет действия REPowerEU могут импортировать газ по другим маршрутам.
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транзит газа через украину, транзит газа, украина
транзит газа через Украину, транзит газа, УКРАИНА
21:52 04.03.2024
 
ЕС не заинтересован в продлении транзита газа из РФ через Украину

ЕС не заинтересован в продлении транзита газа через Украину после 2024 года

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© Фото : ПАО «Газпром»
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар ПРАЙМ. ЕС не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа из России через территорию Украины, сообщила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
"ЕС не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа с Россией (после 2024 года — прим. ред.), но мы изучаем, как можно использовать украинскую газовую инфраструктуру в будущем", — сказала она на пресс-конференции.
Также Симсон отметила, что зимой 2023/2024 европейские компании использовали подземные хранилища газа (ПХГ) на Украине.
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Еврокомиссар добавила, что более приоритетной задачей в настоящее время является эффективное объединение украинской газовой инфраструктуры с европейской, а также готовность к окончанию транзита российского газа через Украину.
Симсон заявила, что доля России в газовом импорте ЕС в 2023 году снизилась с 24% до 15%. При этом в 2021 году на долю России приходилось 45% импорта газа в ЕС, добавила Симсон. За два года поставки российского газа снизились на 71%, отметила она.
Еврокомиссар уточнила, что Россия в прошлом году поставила в ЕС 14 миллиардов кубометров трубопроводного газа через Украину, а также 18 миллиардов кубометров сжиженного природного газа.
Сейчас основными поставщиками газа в ЕС являются США и Норвегия, добавила она.
Симсон уточнила, что Россия в прошлом году поставила в ЕС через украинскую газотранспортную систему 14 миллиардов кубометров газа. Страны ЕС после двух лет действия REPowerEU могут импортировать газ по другим маршрутам.
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транзит газа через Украинутранзит газаУКРАИНА
 
 
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