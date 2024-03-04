https://1prime.ru/20240304/845901891.html

СМИ оценили последствия отказа Европы от алюминия из России

СМИ оценили последствия отказа Европы от алюминия из России - 04.03.2024, ПРАЙМ

СМИ оценили последствия отказа Европы от алюминия из России

Европе придется конкурировать с США за ближневосточный алюминий в случае отказа от поставок металла из России, пишет Reuters. | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T22:05+0300

2024-03-04T22:05+0300

2024-03-04T22:05+0300

россия

европа

алюминий

запрет на ввоз

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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Европе придется конкурировать с США за ближневосточный алюминий в случае отказа от поставок металла из России, пишет Reuters. В Европе уже несколько месяцев ведутся дискуссии по запрету ввоза алюминия из России, пока полного запрета добиваются прибалтийские республики и Польша. Индустриальные экономики, зависимые от поставок, такие как Италия, выступают против. Отмечается, что реализация такого сценария неминуемо приведет к росту цен.Объем закупок Евросоюзом российского алюминия снижается, но все еще остается высоким — более 500 миллионов тонн, или 8% от общего объема против 12% годом ранее. "Ближневосточные поставщики не смогут быстро и полностью восполнить дефицит Европы", — приводится оценка Дмитрия Цереса из американского трейдера алюминия PerenniAL.Ранее Reuters также сообщили, что США отказались от закупок российского алюминия для европейских заводов.

https://1prime.ru/20240123/842873354.html

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россия, европа, алюминий, запрет на ввоз