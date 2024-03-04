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СМИ оценили последствия отказа Европы от алюминия из России - 04.03.2024, ПРАЙМ
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СМИ оценили последствия отказа Европы от алюминия из России
СМИ оценили последствия отказа Европы от алюминия из России - 04.03.2024, ПРАЙМ
СМИ оценили последствия отказа Европы от алюминия из России
Европе придется конкурировать с США за ближневосточный алюминий в случае отказа от поставок металла из России, пишет Reuters. | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T22:05+0300
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россия
европа
алюминий
запрет на ввоз
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Европе придется конкурировать с США за ближневосточный алюминий в случае отказа от поставок металла из России, пишет Reuters. В Европе уже несколько месяцев ведутся дискуссии по запрету ввоза алюминия из России, пока полного запрета добиваются прибалтийские республики и Польша. Индустриальные экономики, зависимые от поставок, такие как Италия, выступают против. Отмечается, что реализация такого сценария неминуемо приведет к росту цен.Объем закупок Евросоюзом российского алюминия снижается, но все еще остается высоким — более 500 миллионов тонн, или 8% от общего объема против 12% годом ранее. "Ближневосточные поставщики не смогут быстро и полностью восполнить дефицит Европы", — приводится оценка Дмитрия Цереса из американского трейдера алюминия PerenniAL.Ранее Reuters также сообщили, что США отказались от закупок российского алюминия для европейских заводов.
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россия, европа, алюминий, запрет на ввоз
РОССИЯ, ЕВРОПА, алюминий, запрет на ввоз
22:05 04.03.2024
 
СМИ оценили последствия отказа Европы от алюминия из России

Reuters: в случае отказа от алюминия из РФ Европе придется конкурировать с США

© fotolia.com / Pavel LosevskyАлюминий
Алюминий - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© fotolia.com / Pavel Losevsky
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Европе придется конкурировать с США за ближневосточный алюминий в случае отказа от поставок металла из России, пишет Reuters.
В Европе уже несколько месяцев ведутся дискуссии по запрету ввоза алюминия из России, пока полного запрета добиваются прибалтийские республики и Польша. Индустриальные экономики, зависимые от поставок, такие как Италия, выступают против. Отмечается, что реализация такого сценария неминуемо приведет к росту цен.
Объем закупок Евросоюзом российского алюминия снижается, но все еще остается высоким — более 500 миллионов тонн, или 8% от общего объема против 12% годом ранее.
СПГ - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2024
Польша и Прибалтика призывают запретить ввоз СПГ и алюминия из России
23 января, 19:40
"Ближневосточные поставщики не смогут быстро и полностью восполнить дефицит Европы", — приводится оценка Дмитрия Цереса из американского трейдера алюминия PerenniAL.
Ранее Reuters также сообщили, что США отказались от закупок российского алюминия для европейских заводов.
 
РОССИЯЕВРОПАалюминийзапрет на ввоз
 
 
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