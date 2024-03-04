https://1prime.ru/20240304/845902147.html
Мессенджер Telegram устранил сбой, жалоб в России нет
Мессенджер Telegram устранил сбой, жалоб в России нет - 04.03.2024, ПРАЙМ
Мессенджер Telegram устранил сбой, жалоб в России нет
Мессенджер Telegram устранил сбой, жалоб в России нет, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar. | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T22:13+0300
2024-03-04T22:13+0300
2024-03-04T22:13+0300
сбой в работе telegram
ркн
роскомнадзор
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Мессенджер Telegram устранил сбой, жалоб в России нет, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar. В понедельник Роскомнадзор сообщил, что специалисты регулятора проводят проверку сбоя в Telegram совместно с операторами связи. Ранее россияне жаловались на работу Telegram. По данным Downradar, о сбое сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Краснодара и Уфы.
https://1prime.ru/20240304/845899293.html
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сбой в работе telegram, ркн, роскомнадзор
сбой в работе Telegram, РКН, Роскомнадзор
Мессенджер Telegram устранил сбой, жалоб в России нет
Downradar: Telegram устранил сбой, жалоб в России нет
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Мессенджер Telegram устранил сбой, жалоб в России нет, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar.
В понедельник Роскомнадзор сообщил, что специалисты регулятора проводят проверку сбоя в Telegram совместно с операторами связи.
Ранее россияне жаловались на работу Telegram. По данным Downradar, о сбое сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Краснодара и Уфы.
Роскомнадзор проверит сбой в Telegram вместе с операторами связи