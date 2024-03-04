https://1prime.ru/20240304/845902147.html

Мессенджер Telegram устранил сбой, жалоб в России нет

Мессенджер Telegram устранил сбой, жалоб в России нет - 04.03.2024, ПРАЙМ

Мессенджер Telegram устранил сбой, жалоб в России нет

Мессенджер Telegram устранил сбой, жалоб в России нет, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar. | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T22:13+0300

2024-03-04T22:13+0300

2024-03-04T22:13+0300

сбой в работе telegram

ркн

роскомнадзор

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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Мессенджер Telegram устранил сбой, жалоб в России нет, свидетельствуют данные сервиса отслеживания сбоев в интернете Downradar. В понедельник Роскомнадзор сообщил, что специалисты регулятора проводят проверку сбоя в Telegram совместно с операторами связи. Ранее россияне жаловались на работу Telegram. По данным Downradar, о сбое сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Краснодара и Уфы.

https://1prime.ru/20240304/845899293.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сбой в работе telegram, ркн, роскомнадзор