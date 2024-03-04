Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Великобритания закупит снаряды для Украины за рубежом - 04.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240304/845902261.html
Великобритания закупит снаряды для Украины за рубежом
Великобритания закупит снаряды для Украины за рубежом - 04.03.2024, ПРАЙМ
Великобритания закупит снаряды для Украины за рубежом
Власти Великобритании закупит большую часть снарядов в рамках нового пакета помощи Киеву за рубежом, заявил в понедельник замминистра обороны страны Джеймс... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T22:23+0300
2024-03-04T22:23+0300
великобритания
снаряды
вооружение
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/68/841256887_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_53ecda603343f2872df1478211324400.jpg
МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. Власти Великобритании закупит большую часть снарядов в рамках нового пакета помощи Киеву за рубежом, заявил в понедельник замминистра обороны страны Джеймс Хиппи. В конце февраля правительство Великобритании сообщило, что выделит Украине пакет помощи на 245 миллионов фунтов (около 311 миллионов долларов) на закупку боеприпасов и организацию цепочек поставок для производства боеприпасов на 2025 год. "Некоторое число снарядов закупят в Великобритании, но большую часть приобретут за рубежом", — сообщил Хиппи в письменном ответе на сайте британского парламента. Он также заявил, что власти страны не будут раскрывать информацию о цепочке поставок боеприпасов "по соображениям безопасности". Деньги на закупку снарядов будут выделены из ранее анонсированного пакета финансовой помощи для Украины на следующий финансовый год размером 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (почти 3,2 миллиарда долларов). Великобритания 12 января объявила новый пакет финансовой помощи для Украины на следующий финансовый год, который начнется в апреле, на сумму в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Сообщалось, что не менее 200 миллионов фунтов будет выделено на ускоренное производство и "крупнейшую" поставку БПЛА Киеву, в которую войдут разведывательные беспилотники, ударные и морские беспилотники дальнего радиуса действия. Большая часть из них должна быть произведена в Великобритании. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240213/843053357.html
великобритания
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/68/841256887_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_29d744ff9f8246006c835fc0194d47be.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания, снаряды, вооружение, украина
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, снаряды, вооружение, УКРАИНА
22:23 04.03.2024
 
Великобритания закупит снаряды для Украины за рубежом

Британия закупит за рубежом большую часть снарядов для новой поставки Киеву

© Unsplash/Paul FiedlerФлаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
© Unsplash/Paul Fiedler
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. Власти Великобритании закупит большую часть снарядов в рамках нового пакета помощи Киеву за рубежом, заявил в понедельник замминистра обороны страны Джеймс Хиппи.
В конце февраля правительство Великобритании сообщило, что выделит Украине пакет помощи на 245 миллионов фунтов (около 311 миллионов долларов) на закупку боеприпасов и организацию цепочек поставок для производства боеприпасов на 2025 год.
"Некоторое число снарядов закупят в Великобритании, но большую часть приобретут за рубежом", — сообщил Хиппи в письменном ответе на сайте британского парламента.
Флаг Германии, Берлин
В ФРГ признали неспособность удовлетворить потребности Киева в снарядах
13 февраля, 10:43
Он также заявил, что власти страны не будут раскрывать информацию о цепочке поставок боеприпасов "по соображениям безопасности". Деньги на закупку снарядов будут выделены из ранее анонсированного пакета финансовой помощи для Украины на следующий финансовый год размером 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (почти 3,2 миллиарда долларов).
Великобритания 12 января объявила новый пакет финансовой помощи для Украины на следующий финансовый год, который начнется в апреле, на сумму в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Сообщалось, что не менее 200 миллионов фунтов будет выделено на ускоренное производство и "крупнейшую" поставку БПЛА Киеву, в которую войдут разведывательные беспилотники, ударные и морские беспилотники дальнего радиуса действия. Большая часть из них должна быть произведена в Великобритании.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯснарядывооружениеУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала