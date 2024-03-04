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Великобритания закупит снаряды для Украины за рубежом

Великобритания закупит снаряды для Украины за рубежом - 04.03.2024, ПРАЙМ

Великобритания закупит снаряды для Украины за рубежом

Власти Великобритании закупит большую часть снарядов в рамках нового пакета помощи Киеву за рубежом, заявил в понедельник замминистра обороны страны Джеймс... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T22:23+0300

2024-03-04T22:23+0300

2024-03-04T22:23+0300

великобритания

снаряды

вооружение

украина

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МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. Власти Великобритании закупит большую часть снарядов в рамках нового пакета помощи Киеву за рубежом, заявил в понедельник замминистра обороны страны Джеймс Хиппи. В конце февраля правительство Великобритании сообщило, что выделит Украине пакет помощи на 245 миллионов фунтов (около 311 миллионов долларов) на закупку боеприпасов и организацию цепочек поставок для производства боеприпасов на 2025 год. "Некоторое число снарядов закупят в Великобритании, но большую часть приобретут за рубежом", — сообщил Хиппи в письменном ответе на сайте британского парламента. Он также заявил, что власти страны не будут раскрывать информацию о цепочке поставок боеприпасов "по соображениям безопасности". Деньги на закупку снарядов будут выделены из ранее анонсированного пакета финансовой помощи для Украины на следующий финансовый год размером 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (почти 3,2 миллиарда долларов). Великобритания 12 января объявила новый пакет финансовой помощи для Украины на следующий финансовый год, который начнется в апреле, на сумму в 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Сообщалось, что не менее 200 миллионов фунтов будет выделено на ускоренное производство и "крупнейшую" поставку БПЛА Киеву, в которую войдут разведывательные беспилотники, ударные и морские беспилотники дальнего радиуса действия. Большая часть из них должна быть произведена в Великобритании. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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великобритания, снаряды, вооружение, украина