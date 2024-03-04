Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Раскрыта причина повреждения электрокабеля между Эстонией и Финляндией - 04.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240304/845902411.html
Раскрыта причина повреждения электрокабеля между Эстонией и Финляндией
Раскрыта причина повреждения электрокабеля между Эстонией и Финляндией - 04.03.2024, ПРАЙМ
Раскрыта причина повреждения электрокабеля между Эстонией и Финляндией
Причиной повреждения подводного электрокабеля EstLink 2 между Эстонией и Финляндией стало короткое замыкание, сообщил во вторник член правления эстонской... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T22:39+0300
2024-03-04T22:39+0300
эстония
финляндия
энергокабель
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_0:129:2401:1479_1920x0_80_0_0_d68af368a6c3d457dc8916bb272a1c57.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 4 мар — ПРАЙМ. Причиной повреждения подводного электрокабеля EstLink 2 между Эстонией и Финляндией стало короткое замыкание, сообщил во вторник член правления эстонской энергетической компании Elering Рейго Кебья. "Выход из строя морского кабеля Estlink 2, обеспечивающего передачу электричества между Эстонией и Финляндией, произошел из-за внутреннего короткого замыкания, причиной которого могло стать геологически сложное расположение кабеля. Компания Elering отремонтирует кабель к концу августа", — сказал Кебья порталу государственного телерадиовещания ERR. По его словам, перепад высот между откосом, где кабель начинает уходить в сторону моря, и уровнем моря составляет около 25–30 метров, и слои грунта в этом диапазоне сместились таким образом, что вызвали повреждение кабеля.Как ранее сообщала Elering, в конце января был обнаружен сбой в работе электрокабеля EstLink 2. Место повреждения искали больше месяца и нашли в пятницу, 1 марта. В настоящее время между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт – в 2014 году. По данным Elering, второй электрокабель EstLink 1 продолжает работу и неисправность не поставила под угрозу работу электросистем двух стран. EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 147 километров проложены под водой.
https://1prime.ru/20240202/842973810.html
эстония
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/24/841362419_128:0:2271:1607_1920x0_80_0_0_f7403517f90d5244c8ef2109eb33284c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эстония, финляндия, энергокабель
ЭСТОНИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, энергокабель
22:39 04.03.2024
 
Раскрыта причина повреждения электрокабеля между Эстонией и Финляндией

Причиной повреждения кабеля между Эстонией и Финляндией стало короткое замыкание

© Unsplash/Stanislav RabunskiФлаг Эстонии
Флаг Эстонии
© Unsplash/Stanislav Rabunski
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ХЕЛЬСИНКИ, 4 мар ПРАЙМ. Причиной повреждения подводного электрокабеля EstLink 2 между Эстонией и Финляндией стало короткое замыкание, сообщил во вторник член правления эстонской энергетической компании Elering Рейго Кебья.
"Выход из строя морского кабеля Estlink 2, обеспечивающего передачу электричества между Эстонией и Финляндией, произошел из-за внутреннего короткого замыкания, причиной которого могло стать геологически сложное расположение кабеля. Компания Elering отремонтирует кабель к концу августа", — сказал Кебья порталу государственного телерадиовещания ERR.
По его словам, перепад высот между откосом, где кабель начинает уходить в сторону моря, и уровнем моря составляет около 25–30 метров, и слои грунта в этом диапазоне сместились таким образом, что вызвали повреждение кабеля.
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2024
Эстония пока не нашла место повреждения энергокабеля Estlink 2
2 февраля, 22:34
Как ранее сообщала Elering, в конце января был обнаружен сбой в работе электрокабеля EstLink 2. Место повреждения искали больше месяца и нашли в пятницу, 1 марта.
В настоящее время между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт – в 2014 году. По данным Elering, второй электрокабель EstLink 1 продолжает работу и неисправность не поставила под угрозу работу электросистем двух стран.
EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 147 километров проложены под водой.
 
ЭСТОНИЯФИНЛЯНДИЯэнергокабель
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала