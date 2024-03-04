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Раскрыта причина повреждения электрокабеля между Эстонией и Финляндией
Раскрыта причина повреждения электрокабеля между Эстонией и Финляндией - 04.03.2024, ПРАЙМ
Раскрыта причина повреждения электрокабеля между Эстонией и Финляндией
Причиной повреждения подводного электрокабеля EstLink 2 между Эстонией и Финляндией стало короткое замыкание, сообщил во вторник член правления эстонской... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T22:39+0300
2024-03-04T22:39+0300
2024-03-04T22:39+0300
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 мар — ПРАЙМ. Причиной повреждения подводного электрокабеля EstLink 2 между Эстонией и Финляндией стало короткое замыкание, сообщил во вторник член правления эстонской энергетической компании Elering Рейго Кебья. "Выход из строя морского кабеля Estlink 2, обеспечивающего передачу электричества между Эстонией и Финляндией, произошел из-за внутреннего короткого замыкания, причиной которого могло стать геологически сложное расположение кабеля. Компания Elering отремонтирует кабель к концу августа", — сказал Кебья порталу государственного телерадиовещания ERR. По его словам, перепад высот между откосом, где кабель начинает уходить в сторону моря, и уровнем моря составляет около 25–30 метров, и слои грунта в этом диапазоне сместились таким образом, что вызвали повреждение кабеля.Как ранее сообщала Elering, в конце января был обнаружен сбой в работе электрокабеля EstLink 2. Место повреждения искали больше месяца и нашли в пятницу, 1 марта. В настоящее время между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт – в 2014 году. По данным Elering, второй электрокабель EstLink 1 продолжает работу и неисправность не поставила под угрозу работу электросистем двух стран. EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 147 километров проложены под водой.
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эстония, финляндия, энергокабель
ЭСТОНИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, энергокабель
Раскрыта причина повреждения электрокабеля между Эстонией и Финляндией
Причиной повреждения кабеля между Эстонией и Финляндией стало короткое замыкание
ХЕЛЬСИНКИ, 4 мар — ПРАЙМ. Причиной повреждения подводного электрокабеля EstLink 2 между Эстонией и Финляндией стало короткое замыкание, сообщил во вторник член правления эстонской энергетической компании Elering Рейго Кебья.
"Выход из строя морского кабеля Estlink 2, обеспечивающего передачу электричества между Эстонией и Финляндией, произошел из-за внутреннего короткого замыкания, причиной которого могло стать геологически сложное расположение кабеля. Компания Elering отремонтирует кабель к концу августа", — сказал Кебья порталу государственного телерадиовещания ERR.
По его словам, перепад высот между откосом, где кабель начинает уходить в сторону моря, и уровнем моря составляет около 25–30 метров, и слои грунта в этом диапазоне сместились таким образом, что вызвали повреждение кабеля.
Эстония пока не нашла место повреждения энергокабеля Estlink 2
Как ранее сообщала Elering, в конце января был обнаружен сбой в работе электрокабеля EstLink 2. Место повреждения искали больше месяца и нашли в пятницу, 1 марта.
В настоящее время между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт – в 2014 году. По данным Elering, второй электрокабель EstLink 1 продолжает работу и неисправность не поставила под угрозу работу электросистем двух стран.
EstLink 2 состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 147 километров проложены под водой.