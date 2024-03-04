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США не стали комментировать разговор немецких офицеров - 04.03.2024, ПРАЙМ
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США не стали комментировать разговор немецких офицеров
США не стали комментировать разговор немецких офицеров - 04.03.2024, ПРАЙМ
США не стали комментировать разговор немецких офицеров
В США отказались комментировать утечку с разговором немецких офицеров, чтобы не подтверждать тезис о гибридной войне НАТО с РФ, заявил координатор по... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T23:06+0300
2024-03-04T23:06+0300
сша
джон кирби
утечка
германия
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ВАШИНГТОН, 4 мар — ПРАЙМ. В США отказались комментировать утечку с разговором немецких офицеров, чтобы не подтверждать тезис о гибридной войне НАТО с РФ, заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джон Кирби. "Я не буду говорить о содержании утечки. Это лишь сыграет на руку России", — заявил Кирби журналистам. Он подчеркнул, что любое подтверждение утечки лишь облегчит продвижение "смехотворного" тезиса о том, что "идет какого-то рода война между Западом и Россией, США и Россией, НАТО и Россией". Ранее глава МО Германии заявил, что публикация записи разговора немецких офицеров российскими СМИ является частью информвойны, которую Россия якобы ведет против ФРГ.Чиновник добавил, что ему неизвестно о каких-либо других утечках телефонных разговоров, кроме уже опубликованной 1 марта.1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".
https://1prime.ru/20240304/845898213.html
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сша, джон кирби, утечка, германия
США, Джон Кирби, утечка, ГЕРМАНИЯ
23:06 04.03.2024
 
США не стали комментировать разговор немецких офицеров

Кирби: США не будут говорить о содержании утечки, это сыграет на руку России

© Фото : Official White House Photo by Oliver ContrerasОфициальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби
Официальный представитель Государственного департамента США Джон Кирби - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© Фото : Official White House Photo by Oliver Contreras
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ВАШИНГТОН, 4 мар ПРАЙМ. В США отказались комментировать утечку с разговором немецких офицеров, чтобы не подтверждать тезис о гибридной войне НАТО с РФ, заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джон Кирби.
"Я не буду говорить о содержании утечки. Это лишь сыграет на руку России", — заявил Кирби журналистам.
Он подчеркнул, что любое подтверждение утечки лишь облегчит продвижение "смехотворного" тезиса о том, что "идет какого-то рода война между Западом и Россией, США и Россией, НАТО и Россией".
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
МО ФРГ "защитило" паролем комментарий об утечке переговоров военных
19:52
Ранее глава МО Германии заявил, что публикация записи разговора немецких офицеров российскими СМИ является частью информвойны, которую Россия якобы ведет против ФРГ.
Чиновник добавил, что ему неизвестно о каких-либо других утечках телефонных разговоров, кроме уже опубликованной 1 марта.
1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".
 
СШАДжон КирбиутечкаГЕРМАНИЯ
 
 
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