https://1prime.ru/20240304/845902711.html
США не стали комментировать разговор немецких офицеров
США не стали комментировать разговор немецких офицеров - 04.03.2024, ПРАЙМ
США не стали комментировать разговор немецких офицеров
В США отказались комментировать утечку с разговором немецких офицеров, чтобы не подтверждать тезис о гибридной войне НАТО с РФ, заявил координатор по... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T23:06+0300
2024-03-04T23:06+0300
2024-03-04T23:06+0300
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джон кирби
утечка
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ВАШИНГТОН, 4 мар — ПРАЙМ. В США отказались комментировать утечку с разговором немецких офицеров, чтобы не подтверждать тезис о гибридной войне НАТО с РФ, заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джон Кирби. "Я не буду говорить о содержании утечки. Это лишь сыграет на руку России", — заявил Кирби журналистам. Он подчеркнул, что любое подтверждение утечки лишь облегчит продвижение "смехотворного" тезиса о том, что "идет какого-то рода война между Западом и Россией, США и Россией, НАТО и Россией". Ранее глава МО Германии заявил, что публикация записи разговора немецких офицеров российскими СМИ является частью информвойны, которую Россия якобы ведет против ФРГ.Чиновник добавил, что ему неизвестно о каких-либо других утечках телефонных разговоров, кроме уже опубликованной 1 марта.1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".
https://1prime.ru/20240304/845898213.html
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сша, джон кирби, утечка, германия
США, Джон Кирби, утечка, ГЕРМАНИЯ
США не стали комментировать разговор немецких офицеров
Кирби: США не будут говорить о содержании утечки, это сыграет на руку России
ВАШИНГТОН, 4 мар — ПРАЙМ. В США отказались комментировать утечку с разговором немецких офицеров, чтобы не подтверждать тезис о гибридной войне НАТО с РФ, заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джон Кирби.
"Я не буду говорить о содержании утечки. Это лишь сыграет на руку России", — заявил Кирби журналистам.
Он подчеркнул, что любое подтверждение утечки лишь облегчит продвижение "смехотворного" тезиса о том, что "идет какого-то рода война между Западом и Россией, США и Россией, НАТО и Россией".
МО ФРГ "защитило" паролем комментарий об утечке переговоров военных
Ранее глава МО Германии заявил, что публикация записи разговора немецких офицеров российскими СМИ является частью информвойны, которую Россия якобы ведет против ФРГ.
Чиновник добавил, что ему неизвестно о каких-либо других утечках телефонных разговоров, кроме уже опубликованной 1 марта.
1 марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост".