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Бывшие топ-менеджеры Twitter подали в суд на Илона Маска
Бывшие топ-менеджеры Twitter подали в суд на Илона Маска - 04.03.2024, ПРАЙМ
Бывшие топ-менеджеры Twitter подали в суд на Илона Маска
Четверо бывших топ-менеджеров компании Twitter подали иск в суд против Илона Маска, требуя от него выплаты выходных пособий, говорится в обнародованных в... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T23:17+0300
2024-03-04T23:17+0300
2024-03-04T23:17+0300
илон маск
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ВАШИНГТОН, 4 мар – ПРАЙМ. Четверо бывших топ-менеджеров компании Twitter подали иск в суд против Илона Маска, требуя от него выплаты выходных пособий, говорится в обнародованных в понедельник документах окружного суда штата Калифорния. Истцы утверждают, что Маск уволил их, якобы сославшись на халатность и неправомерное поведение, которое сами они отрицают. По словам истцов, Маск отказал им в выплате выходного пособия, поскольку считал, что топ-менеджеров компании уволили по уважительной причине, и сейчас требуют выплаты выходных пособий в размере 128 миллионов долларов.По данному иску истцами выступают бывший исполнительный директор Twitter Параг Агравал, бывший финансовый директор компании Нед Сигал, бывший главный юрист Виджая Гадде и бывший главный юридический консультант Шон Эджетт.
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илон маск, twitter, соцсеть x, иск
Илон Маск, Twitter, соцсеть X, иск
Бывшие топ-менеджеры Twitter подали в суд на Илона Маска
Бывшие топ-менеджеры Twitter требуют от Маска $128 миллионов выходного пособия
ВАШИНГТОН, 4 мар – ПРАЙМ. Четверо бывших топ-менеджеров компании Twitter подали иск в суд против Илона Маска, требуя от него выплаты выходных пособий, говорится в обнародованных в понедельник документах окружного суда штата Калифорния.
Истцы утверждают, что Маск уволил их, якобы сославшись на халатность и неправомерное поведение, которое сами они отрицают. По словам истцов, Маск отказал им в выплате выходного пособия, поскольку считал, что топ-менеджеров компании уволили по уважительной причине, и сейчас требуют выплаты выходных пособий в размере 128 миллионов долларов.
По данному иску истцами выступают бывший исполнительный директор Twitter Параг Агравал, бывший финансовый директор компании Нед Сигал, бывший главный юрист Виджая Гадде и бывший главный юридический консультант Шон Эджетт.