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Премьер Литвы изменил предвыборный лозунг из-за сходства с лозунгом Путина
Премьер Литвы изменил предвыборный лозунг из-за сходства с лозунгом Путина - 04.03.2024, ПРАЙМ
Премьер Литвы изменил предвыборный лозунг из-за сходства с лозунгом Путина
Премьер-министру и кандидату в президенты Литвы Ингриде Шимоните пришлось изменить предвыборный лозунг из-за сходства с предвыборный лозунгом президента России... | 04.03.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Премьер-министру и кандидату в президенты Литвы Ингриде Шимоните пришлось изменить предвыборный лозунг из-за сходства с предвыборный лозунгом президента России Владимира Путина в 2018 году, сообщил руководитель штаба Шимоните Миндаугас Линге. Шимоните в пятницу сообщила о намерении второй раз участвовать в президентских выборах и представила лозунг "Сильная президент — сильная страна", который вызвал резонанс в соцсетях, поскольку оказался похож на лозунг Путина в ходе предвыборной кампании 2018 года "Сильный президент – сильная Россия". "Да, формулировка, как она звучит сейчас, вызывает определенные ассоциации — наверное, ее не уместно использовать, можно сказать и другими словами", — приводит слова Линге портал LRT (Литовское радио и телевидение). Линге назвал формулировку лозунга "простой элементарной человеческой оплошностью" и подчеркнул, что она использоваться не будет. "Я очень спокойно отношусь к этой критике. Потому что если бы я могла придумать лозунг, который решил бы все проблемы Литвы, то действительно очень бы страдала, пока не придумаю. На самом деле, в моем понимании, на выборах побеждают не лозунги, а кандидаты", — сказала журналистам Шимоните. Выборы президента Литвы назначены на 12 мая 2024 года. Одновременно в этот же день пройдет референдум об изменении статьи Конституции, запрещающей гражданам Литвы иметь второе гражданство других стран. По последним опросам, в предвыборной гонке лидирует действующий глава государства Гитанас Науседа, а Шимоните занимает третье место.
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литва, выборы, ингрида шимоните
ЛИТВА, выборы, Ингрида Шимоните
Премьер Литвы изменил предвыборный лозунг из-за сходства с лозунгом Путина
Премьер Литвы изменил предвыборный лозунг из-за сходства с лозунгом Путина
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Премьер-министру и кандидату в президенты Литвы Ингриде Шимоните пришлось изменить предвыборный лозунг из-за сходства с предвыборный лозунгом президента России Владимира Путина в 2018 году, сообщил руководитель штаба Шимоните Миндаугас Линге.
Шимоните в пятницу сообщила о намерении второй раз участвовать в президентских выборах и представила лозунг "Сильная президент — сильная страна", который вызвал резонанс в соцсетях, поскольку оказался похож на лозунг Путина в ходе предвыборной кампании 2018 года "Сильный президент – сильная Россия".
"Да, формулировка, как она звучит сейчас, вызывает определенные ассоциации — наверное, ее не уместно использовать, можно сказать и другими словами", — приводит слова Линге портал LRT (Литовское радио и телевидение).
Линге назвал формулировку лозунга "простой элементарной человеческой оплошностью" и подчеркнул, что она использоваться не будет.
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"Я очень спокойно отношусь к этой критике. Потому что если бы я могла придумать лозунг, который решил бы все проблемы Литвы, то действительно очень бы страдала, пока не придумаю. На самом деле, в моем понимании, на выборах побеждают не лозунги, а кандидаты", — сказала журналистам Шимоните.
Выборы президента Литвы назначены на 12 мая 2024 года. Одновременно в этот же день пройдет референдум об изменении статьи Конституции, запрещающей гражданам Литвы иметь второе гражданство других стран. По последним опросам, в предвыборной гонке лидирует действующий глава государства Гитанас Науседа, а Шимоните занимает третье место.