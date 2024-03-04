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СМИ раскрыли, когда ЕК представит предложения по российскм активам

СМИ раскрыли, когда ЕК представит предложения по российскм активам - 04.03.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыли, когда ЕК представит предложения по российскм активам

Еврокомиссия (ЕК) через две недели может представить официальное предложение, касающееся использования замороженных российских активов для помощи Укране, пишет... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T08:53+0300

2024-03-04T08:53+0300

2024-03-04T09:28+0300

санкции против рф

замороженные российские активы

россия

еврокомиссия

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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) через две недели может представить официальное предложение, касающееся использования замороженных российских активов для помощи Укране, пишет издание Euractiv со ссылкой на источники. Представитель ЕК Кристиан Виганд заявил в конце января, что Евросоюз пока не разработал механизм, предусматривающий направление доходов от замороженных российских активов Киеву, какого-либо графика не существует, но ЕК такое предложение подготовит. "Исполнительная ветвь власти ЕС может представить официальное предложение (по использованию замороженных активов) в течение двух недель", - отмечается в статье. С февраля 2022 года недружественные страны вводят в отношении России санкции, в частности, оказались заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Объем замороженных валютных резервов РФ составляет порядка 300 миллиардов долларов. Почти сразу после этого начались разговоры о возможности конфискации этих активов иностранными государствами на различные цели. В октябре 2022 года руководители Евросоюза дали поручение ЕК подготовить предложения, касающиеся использования замороженных активов с целью финансирования восстановления Украины. В Кремле отмечали, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД России называли заморозку российских активов в Европе воровством, подчеркивая, что Евросоюз нацелен не просто на средства частных лиц, но и на гоактивы России.

https://1prime.ru/20240301/usa-845786480.html

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санкции против рф, замороженные российские активы, россия, еврокомиссия