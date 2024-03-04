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Финансист объяснила, как распознать плохой банк и вовремя забрать деньги
Финансист объяснила, как распознать плохой банк и вовремя забрать деньги - 04.03.2024, ПРАЙМ
Финансист объяснила, как распознать плохой банк и вовремя забрать деньги
После длительного перерыва Банк России за одну неделю отозвал лицензию у двух кредитных организаций. Как понять, есть ли у банка проблемы и вовремя вывести... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T02:02+0300
2024-03-04T02:02+0300
2024-03-04T02:02+0300
банк россии
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. После длительного перерыва Банк России за одну неделю отозвал лицензию у двух кредитных организаций. Как понять, есть ли у банка проблемы и вовремя вывести средства, рассказала агентству “Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.В первую очередь при выборе банка следует обратить внимание на список системно значимых кредитных организаций Банка России. В нем тринадцать наименований, чьи совокупные активы покрывают около 78 процентов активов банковского сектора."Вероятность того, что у кого-то из указанных в этом списке игроков начнутся проблемы с ликвидностью или они окажутся задействованы в схемах по отмыванию преступных доходов, крайне низка", - уверена Валишвили.Также надо обратить внимание на новостную ленту. Если в отношении коммерческого банка выносится предупреждение мегарегулятора - это тревожный сигнал. "Безусловно, это не гарантия скорого банкротства. Но если предупреждение выносится не первый раз и касается легализации преступных доходов, лучше закрыть счет в такой кредитной организации", - предупреждает экономист.Еще один тревожный сигнал - агрессивная реклама банковских продуктов на условиях значительно выгоднее рынка. По словам эксперта, это может быть признаком проблем с ликвидностью - недостаточностью собственных средств для функционирования и осуществления банковских операций.Если банк лишился лицензии, на сайте АСВ будет размещена информация о возмещении клиентам (физическим лицам) сумм в пределах страхового покрытия - 1,4 миллиона рублей. Это касается как вкладов с процентами, так и текущих счетов. Все, что выше, частично или полностью компенсируют в процессе ликвидации или банкротства."Для юридических лиц страховое возмещение не предусмотрено, а значит, они получат свои средства, только встав в очередь кредиторов при реализации активов", - разъяснила Валишвили.
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эксклюзив, банки, банк россии, мери валишвили
Банк России, Эксклюзив, Банки, Банк России, Мери Валишвили
Финансист объяснила, как распознать плохой банк и вовремя забрать деньги
Экономист Валишвили назвала тревожные сигналы для вкладчиков и клиентов банков
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. После длительного перерыва Банк России за одну неделю отозвал лицензию у двух кредитных организаций. Как понять, есть ли у банка проблемы и вовремя вывести средства, рассказала агентству “Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.
В первую очередь при выборе банка следует обратить внимание на список системно значимых кредитных организаций Банка России. В нем тринадцать наименований, чьи совокупные активы покрывают около 78 процентов активов банковского сектора.
"Вероятность того, что у кого-то из указанных в этом списке игроков начнутся проблемы с ликвидностью или они окажутся задействованы в схемах по отмыванию преступных доходов, крайне низка", - уверена Валишвили.
Также надо обратить внимание на новостную ленту. Если в отношении коммерческого банка выносится предупреждение мегарегулятора - это тревожный сигнал. "Безусловно, это не гарантия скорого банкротства. Но если предупреждение выносится не первый раз и касается легализации преступных доходов, лучше закрыть счет в такой кредитной организации", - предупреждает экономист.
Еще один тревожный сигнал - агрессивная реклама банковских продуктов на условиях значительно выгоднее рынка. По словам эксперта, это может быть признаком проблем с ликвидностью - недостаточностью собственных средств для функционирования и осуществления банковских операций.
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Если банк лишился лицензии, на сайте АСВ будет размещена информация о возмещении клиентам (физическим лицам) сумм в пределах страхового покрытия - 1,4 миллиона рублей. Это касается как вкладов с процентами, так и текущих счетов. Все, что выше, частично или полностью компенсируют в процессе ликвидации или банкротства.
"Для юридических лиц страховое возмещение не предусмотрено, а значит, они получат свои средства, только встав в очередь кредиторов при реализации активов", - разъяснила Валишвили.