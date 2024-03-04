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Суд вынес приговор экс-владельцу лопнувшего банка "Югра" Хотину

Суд вынес приговор экс-владельцу лопнувшего банка "Югра" Хотину - 04.03.2024, ПРАЙМ

Суд вынес приговор экс-владельцу лопнувшего банка "Югра" Хотину

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина к 9 годам колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей,... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T16:17+0300

2024-03-04T16:17+0300

2024-03-04T16:17+0300

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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина к 9 годам колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить Хотину Алексею Юрьевичу 9 лет лишения свободы", - огласила решение судья Ольга Багрова. Изначально оглашение приговора было назначено на 28 февраля, 1 марта его перенесли повторно. Центробанк отозвал у "Югры" лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей.

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россия, ситуация с банком "югра", новости