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Суд вынес приговор экс-владельцу лопнувшего банка "Югра" Хотину - 04.03.2024, ПРАЙМ
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Суд вынес приговор экс-владельцу лопнувшего банка "Югра" Хотину
Суд вынес приговор экс-владельцу лопнувшего банка "Югра" Хотину - 04.03.2024, ПРАЙМ
Суд вынес приговор экс-владельцу лопнувшего банка "Югра" Хотину
Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина к 9 годам колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей,... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T16:17+0300
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россия
ситуация с банком "югра"
новости
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина к 9 годам колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Назначить Хотину Алексею Юрьевичу 9 лет лишения свободы", - огласила решение судья Ольга Багрова. Изначально оглашение приговора было назначено на 28 февраля, 1 марта его перенесли повторно. Центробанк отозвал у "Югры" лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей.
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россия, ситуация с банком "югра", новости
РОССИЯ, Ситуация с банком "Югра", Новости
16:17 04.03.2024
 
Суд вынес приговор экс-владельцу лопнувшего банка "Югра" Хотину

Суд приговорил к 9 годам экс-владельца лопнувшего банка "Югра" Хотину

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанк%Избрание меры пресечения основному акционеру банка "Югра" А. Хотину
%Избрание меры пресечения основному акционеру банка Югра А. Хотину - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего владельца лопнувшего банка "Югра" Алексея Хотина к 9 годам колонии по делу о растрате 23,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Хотину Алексею Юрьевичу 9 лет лишения свободы", - огласила решение судья Ольга Багрова.
Изначально оглашение приговора было назначено на 28 февраля, 1 марта его перенесли повторно.
Кресло судьи - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2023
Суд отложил рассмотрение заявления о банкротстве бенефициара "Югры"
6 февраля 2023, 11:59
Центробанк отозвал у "Югры" лицензию в июле 2017 года. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. ЦБ оценивал "дыру" в его капитале в 160,9 миллиарда рублей.
 
РОССИЯСитуация с банком "Югра"Новости
 
 
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