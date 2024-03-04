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Двери не закрыты, но места уже заняты. Мантуров - об ушедшем из РФ бизнесе

Двери не закрыты, но места уже заняты. Мантуров - об ушедшем из РФ бизнесе - 04.03.2024, ПРАЙМ

Двери не закрыты, но места уже заняты. Мантуров - об ушедшем из РФ бизнесе

Иностранным компаниям, ушедшим из РФ, будет достаточно непросто вернуться обратно: их ниши уже заняты либо отечественным предприятиями, либо технологическими... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T14:22+0300

2024-03-04T14:22+0300

2024-03-04T15:05+0300

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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Иностранным компаниям, ушедшим из РФ, будет достаточно непросто вернуться обратно: их ниши уже заняты либо отечественным предприятиями, либо технологическими партнерами из других дружественных стран, сообщил глава Минпромторга РФ - вице-премьер Денис Мантуров. "Мы точно никого не выталкивали, более того, двери не закрыты, при определенных условиях можно и вернуться. Другое дело, что это будет уже сделать достаточно непросто, места уже заняты либо отечественным предприятиями, либо технологическими партнерами из других дружественных стран", - сказал он, выступая на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Мантуров также напомнил, что часто уход иностранцев был продиктован влиянием их политического истеблишмента. Ранее в феврале вице-премьер отмечал, что в целом Россия интересна для европейского бизнеса: всего 100 крупных компаний из 500 ушли из страны, многие из них с опционом обратного выкупа активов. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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россия, новости, денис мантуров