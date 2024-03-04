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Двери не закрыты, но места уже заняты. Мантуров - об ушедшем из РФ бизнесе - 04.03.2024, ПРАЙМ
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Двери не закрыты, но места уже заняты. Мантуров - об ушедшем из РФ бизнесе
Двери не закрыты, но места уже заняты. Мантуров - об ушедшем из РФ бизнесе - 04.03.2024, ПРАЙМ
Двери не закрыты, но места уже заняты. Мантуров - об ушедшем из РФ бизнесе
Иностранным компаниям, ушедшим из РФ, будет достаточно непросто вернуться обратно: их ниши уже заняты либо отечественным предприятиями, либо технологическими... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T14:22+0300
2024-03-04T15:05+0300
россия
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Иностранным компаниям, ушедшим из РФ, будет достаточно непросто вернуться обратно: их ниши уже заняты либо отечественным предприятиями, либо технологическими партнерами из других дружественных стран, сообщил глава Минпромторга РФ - вице-премьер Денис Мантуров. "Мы точно никого не выталкивали, более того, двери не закрыты, при определенных условиях можно и вернуться. Другое дело, что это будет уже сделать достаточно непросто, места уже заняты либо отечественным предприятиями, либо технологическими партнерами из других дружественных стран", - сказал он, выступая на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Мантуров также напомнил, что часто уход иностранцев был продиктован влиянием их политического истеблишмента. Ранее в феврале вице-премьер отмечал, что в целом Россия интересна для европейского бизнеса: всего 100 крупных компаний из 500 ушли из страны, многие из них с опционом обратного выкупа активов. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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россия, новости, денис мантуров
РОССИЯ, Новости, Денис Мантуров
14:22 04.03.2024 (обновлено: 15:05 04.03.2024)
 
Двери не закрыты, но места уже заняты. Мантуров - об ушедшем из РФ бизнесе

Мантуров: ушедшему из РФ иностранному бизнесу будет непросто вернуться, места уже заняты

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Иностранным компаниям, ушедшим из РФ, будет достаточно непросто вернуться обратно: их ниши уже заняты либо отечественным предприятиями, либо технологическими партнерами из других дружественных стран, сообщил глава Минпромторга РФ - вице-премьер Денис Мантуров.
"Мы точно никого не выталкивали, более того, двери не закрыты, при определенных условиях можно и вернуться. Другое дело, что это будет уже сделать достаточно непросто, места уже заняты либо отечественным предприятиями, либо технологическими партнерами из других дружественных стран", - сказал он, выступая на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи.
Мантуров также напомнил, что часто уход иностранцев был продиктован влиянием их политического истеблишмента.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
Мишустин рассказал об амнистии для бизнеса
1 марта, 15:53
Ранее в феврале вице-премьер отмечал, что в целом Россия интересна для европейского бизнеса: всего 100 крупных компаний из 500 ушли из страны, многие из них с опционом обратного выкупа активов.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
 
РОССИЯНовостиДенис Мантуров
 
 
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