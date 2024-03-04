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Суд Крыма принял иск по взысканию с Украины ущерба от энергоблокады

Суд Крыма принял иск по взысканию с Украины ущерба от энергоблокады - 04.03.2024, ПРАЙМ

Суд Крыма принял иск по взысканию с Украины ущерба от энергоблокады

Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании ущерба, нанесенного бюджету полуострова в результате энергетической блокады со стороны Украины, написал... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T10:49+0300

2024-03-04T10:49+0300

2024-03-04T11:21+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - ПРАЙМ. Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании ущерба, нанесенного бюджету полуострова в результате энергетической блокады со стороны Украины, написал председатель крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале."Арбитражный суд республики Крым зарегистрировал наш иск о взыскании с Украины ущерба бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова. Объем наших претензий составляет более 3 трлн 156 млрд рублей", - говорится в сообщении.По словам Константинова, в Крыму занимаются подготовкой необходимых документов для дальнейшей прдачи иска за ущерб от финансовой блокады полуострова.Ранее в распоряжении правительства региона оказался 51 том документов об ущербе от энергоблокады, организованной украинской стороной. Отмечается, что иск направлен к правительству Украины, Министерству энергетики Украины и компании "Укрэнерго".

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