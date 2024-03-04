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Суд Крыма принял иск по взысканию с Украины ущерба от энергоблокады - 04.03.2024, ПРАЙМ
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Суд Крыма принял иск по взысканию с Украины ущерба от энергоблокады
Суд Крыма принял иск по взысканию с Украины ущерба от энергоблокады - 04.03.2024, ПРАЙМ
Суд Крыма принял иск по взысканию с Украины ущерба от энергоблокады
Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании ущерба, нанесенного бюджету полуострова в результате энергетической блокады со стороны Украины, написал... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T10:49+0300
2024-03-04T11:21+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - ПРАЙМ. Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании ущерба, нанесенного бюджету полуострова в результате энергетической блокады со стороны Украины, написал председатель крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале."Арбитражный суд республики Крым зарегистрировал наш иск о взыскании с Украины ущерба бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова. Объем наших претензий составляет более 3 трлн 156 млрд рублей", - говорится в сообщении.По словам Константинова, в Крыму занимаются подготовкой необходимых документов для дальнейшей прдачи иска за ущерб от финансовой блокады полуострова.Ранее в распоряжении правительства региона оказался 51 том документов об ущербе от энергоблокады, организованной украинской стороной. Отмечается, что иск направлен к правительству Украины, Министерству энергетики Украины и компании "Укрэнерго".
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РОССИЯ, КРЫМ, УКРАИНА, суд, Новости
10:49 04.03.2024 (обновлено: 11:21 04.03.2024)
 
Суд Крыма принял иск по взысканию с Украины ущерба от энергоблокады

Константинов: суд Крыма принял иск о взыскании с Украины 3,15 трлн руб из-за энергоблокады

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНабережная имени Ленина в Ялте, Крым
Набережная имени Ленина в Ялте, Крым - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - ПРАЙМ. Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании ущерба, нанесенного бюджету полуострова в результате энергетической блокады со стороны Украины, написал председатель крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале.
"Арбитражный суд республики Крым зарегистрировал наш иск о взыскании с Украины ущерба бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова. Объем наших претензий составляет более 3 трлн 156 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Достопримечательности Крыма - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
Крым предъявит Украине иск за ущерб от финансовой блокады
1 марта, 06:26
По словам Константинова, в Крыму занимаются подготовкой необходимых документов для дальнейшей прдачи иска за ущерб от финансовой блокады полуострова.
Ранее в распоряжении правительства региона оказался 51 том документов об ущербе от энергоблокады, организованной украинской стороной. Отмечается, что иск направлен к правительству Украины, Министерству энергетики Украины и компании "Укрэнерго".
 
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