https://1prime.ru/20240304/crymea-845847338.html
Суд Крыма принял иск по взысканию с Украины ущерба от энергоблокады
Суд Крыма принял иск по взысканию с Украины ущерба от энергоблокады - 04.03.2024, ПРАЙМ
Суд Крыма принял иск по взысканию с Украины ущерба от энергоблокады
Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании ущерба, нанесенного бюджету полуострова в результате энергетической блокады со стороны Украины, написал... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T10:49+0300
2024-03-04T10:49+0300
2024-03-04T11:21+0300
россия
крым
украина
суд
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/60/842296008_0:113:3239:1935_1920x0_80_0_0_3418e27b44acb3cbe40e2eb3b2954769.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - ПРАЙМ. Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании ущерба, нанесенного бюджету полуострова в результате энергетической блокады со стороны Украины, написал председатель крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале."Арбитражный суд республики Крым зарегистрировал наш иск о взыскании с Украины ущерба бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова. Объем наших претензий составляет более 3 трлн 156 млрд рублей", - говорится в сообщении.По словам Константинова, в Крыму занимаются подготовкой необходимых документов для дальнейшей прдачи иска за ущерб от финансовой блокады полуострова.Ранее в распоряжении правительства региона оказался 51 том документов об ущербе от энергоблокады, организованной украинской стороной. Отмечается, что иск направлен к правительству Украины, Министерству энергетики Украины и компании "Укрэнерго".
https://1prime.ru/20240301/845757114.html
крым
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/60/842296008_255:0:2984:2047_1920x0_80_0_0_8b232203c6c79ff003585ea744cbc8a8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, крым, украина, суд, новости
РОССИЯ, КРЫМ, УКРАИНА, суд, Новости
Суд Крыма принял иск по взысканию с Украины ущерба от энергоблокады
Константинов: суд Крыма принял иск о взыскании с Украины 3,15 трлн руб из-за энергоблокады
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - ПРАЙМ. Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании ущерба, нанесенного бюджету полуострова в результате энергетической блокады со стороны Украины, написал председатель крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале.
"Арбитражный суд республики Крым зарегистрировал наш иск о взыскании с Украины ущерба бюджету Крыма из-за энергетической блокады полуострова. Объем наших претензий составляет более 3 трлн 156 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Крым предъявит Украине иск за ущерб от финансовой блокады
По словам Константинова, в Крыму занимаются подготовкой необходимых документов для дальнейшей прдачи иска за ущерб от финансовой блокады полуострова.
Ранее в распоряжении правительства региона оказался 51 том документов об ущербе от энергоблокады, организованной украинской стороной. Отмечается, что иск направлен к правительству Украины, Министерству энергетики Украины и компании "Укрэнерго".