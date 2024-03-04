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Раскрыто, что неожиданно ускорило рост ВВП России - 04.03.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, что неожиданно ускорило рост ВВП России
Раскрыто, что неожиданно ускорило рост ВВП России - 04.03.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, что неожиданно ускорило рост ВВП России
Темпы роста российской экономики в январе 2024 года достигли 4,6 процента, что вызвано увеличением производства в обрабатывающем секторе промышленности, пишут... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T09:52+0300
2024-03-04T09:52+0300
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Темпы роста российской экономики в январе 2024 года достигли 4,6 процента, что вызвано увеличением производства в обрабатывающем секторе промышленности, пишут "Известия" со ссылкой на отчет Минэкономики."Рост производства в январе ускорился до 4,6% год к году, что выше не только декабря (2,7% год к году), но и ноября 2023-го (4,5% г/г). К уровню двухлетней давности рост составил 1,6% после 0,4% в декабре прошлого года. Улучшение динамики связано, прежде всего, с восстановлением темпов роста в обрабатывающей промышленности", - говорится в публикации.В издании подчеркнули, что в обрабатывающей промышленности прирост составил 7,5 процента, несмотря на то, что ранее в декабре темпы роста составиои 5, 1 процента.В издании отметили, что российская экономика продемонстрировала устойчивое ускорение, что положительно сказывается на ее развитии. Хотя это является позитивным фактором, долгосрочное продолжение этого эффекта не очевидно.Ко всему прочему, существуют признаки перегрева экономики, такие как высокая загрузка производственных мощностей, низкий уровень безработицы и высокая инфляция. Высокая ключевая ставка пока не способна сдержать этот перегрев.Несмотря на это, ВВП быстро растет, при относительно умеренном фискальном импульсе и низком дефиците бюджета, заключили в издании.Ранее в феврале 2024 года президент России Владимр Путин сообщил, что темпы роста ВВП России превысили среднемировые на 0,6 процентных пункта.
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россия, обрабатывающая промышленность, новости
РОССИЯ, обрабатывающая промышленность, Новости
09:52 04.03.2024
 
Раскрыто, что неожиданно ускорило рост ВВП России

"Известия": ускорение роста экономики России обеспечил обрабатывающий сектор

© РИА Новости . Игорь Самойлов | Перейти в медиабанкРабота автомобильного завода Nissan в Санкт-Петербурге
Работа автомобильного завода Nissan в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Игорь Самойлов
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Темпы роста российской экономики в январе 2024 года достигли 4,6 процента, что вызвано увеличением производства в обрабатывающем секторе промышленности, пишут "Известия" со ссылкой на отчет Минэкономики.
"Рост производства в январе ускорился до 4,6% год к году, что выше не только декабря (2,7% год к году), но и ноября 2023-го (4,5% г/г). К уровню двухлетней давности рост составил 1,6% после 0,4% в декабре прошлого года. Улучшение динамики связано, прежде всего, с восстановлением темпов роста в обрабатывающей промышленности", - говорится в публикации.
В издании подчеркнули, что в обрабатывающей промышленности прирост составил 7,5 процента, несмотря на то, что ранее в декабре темпы роста составиои 5, 1 процента.
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В издании отметили, что российская экономика продемонстрировала устойчивое ускорение, что положительно сказывается на ее развитии. Хотя это является позитивным фактором, долгосрочное продолжение этого эффекта не очевидно.
Ко всему прочему, существуют признаки перегрева экономики, такие как высокая загрузка производственных мощностей, низкий уровень безработицы и высокая инфляция. Высокая ключевая ставка пока не способна сдержать этот перегрев.
Несмотря на это, ВВП быстро растет, при относительно умеренном фискальном импульсе и низком дефиците бюджета, заключили в издании.
Ранее в феврале 2024 года президент России Владимр Путин сообщил, что темпы роста ВВП России превысили среднемировые на 0,6 процентных пункта.
 
РОССИЯобрабатывающая промышленностьНовости
 
 
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