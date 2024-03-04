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ЕС придется бросаться камнями из-за дефицита боеприпасов, пишут СМИ - 04.03.2024, ПРАЙМ
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ЕС придется бросаться камнями из-за дефицита боеприпасов, пишут СМИ
ЕС придется бросаться камнями из-за дефицита боеприпасов, пишут СМИ - 04.03.2024, ПРАЙМ
ЕС придется бросаться камнями из-за дефицита боеприпасов, пишут СМИ
Европе придется бросаться камнями в случае вступления в полномасштабный конфликт, передает издание Merkur.de со ссылкой на заявление генерал-лейтенанта... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T10:14+0300
2024-03-04T10:14+0300
украина
боеприпасы
новости
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Европе придется бросаться камнями в случае вступления в полномасштабный конфликт, передает издание Merkur.de со ссылкой на заявление генерал-лейтенанта вооруженных сил Бельгии в отставке Марка Тиса."Через несколько часов нам придется бросаться камнями. Мы уже в дерьме. Вы можете быть уверены, что наши противники, будь они в Москве, Пекине или где-либо еще в мире, знают о нехватке боеприпасов", — отметил Тис.Он также подчеркнул, что основная проблема заключается в недостаточном количестве качественных боеприпасов, которые непросто будет восстановить в связи с долгими сроками поставок.По словам Тиса, исполнение сделанного сегодня заказа может занять до семи лет. Ко всеми прочему, европейские армии созданы для экспедиционных операций и располагают небольшими контингентами, что означает малый расход боеприпасов.Ранее в ноябре 2023 года страны Евросоюза направили Украине всего 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона, а в январе 2024 года ожидалось передать около 600 тысяч снарядов, но поставки невозможно выполнить до марта.Проблема с поставками боеприпасов ставит Европу в сложное положение, так как это может повлиять на ее способность к самозащите в случае вероятного конфликта.
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украина, боеприпасы, новости
УКРАИНА, Боеприпасы, Новости
10:14 04.03.2024
 
ЕС придется бросаться камнями из-за дефицита боеприпасов, пишут СМИ

Генерал Тис: Европе придется бросаться камнями из-за дефицита боеприпасов

© РИА Новости . Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкГородские кварталы Северодонецка в ЛНР после освобождения
Городские кварталы Северодонецка в ЛНР после освобождения - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Европе придется бросаться камнями в случае вступления в полномасштабный конфликт, передает издание Merkur.de со ссылкой на заявление генерал-лейтенанта вооруженных сил Бельгии в отставке Марка Тиса.
"Через несколько часов нам придется бросаться камнями. Мы уже в дерьме. Вы можете быть уверены, что наши противники, будь они в Москве, Пекине или где-либо еще в мире, знают о нехватке боеприпасов", — отметил Тис.
Он также подчеркнул, что основная проблема заключается в недостаточном количестве качественных боеприпасов, которые непросто будет восстановить в связи с долгими сроками поставок.
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По словам Тиса, исполнение сделанного сегодня заказа может занять до семи лет. Ко всеми прочему, европейские армии созданы для экспедиционных операций и располагают небольшими контингентами, что означает малый расход боеприпасов.
Ранее в ноябре 2023 года страны Евросоюза направили Украине всего 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона, а в январе 2024 года ожидалось передать около 600 тысяч снарядов, но поставки невозможно выполнить до марта.
Проблема с поставками боеприпасов ставит Европу в сложное положение, так как это может повлиять на ее способность к самозащите в случае вероятного конфликта.
 
УКРАИНАБоеприпасыНовости
 
 
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