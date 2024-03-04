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ЕС придется бросаться камнями из-за дефицита боеприпасов, пишут СМИ
ЕС придется бросаться камнями из-за дефицита боеприпасов, пишут СМИ - 04.03.2024, ПРАЙМ
ЕС придется бросаться камнями из-за дефицита боеприпасов, пишут СМИ
Европе придется бросаться камнями в случае вступления в полномасштабный конфликт, передает издание Merkur.de со ссылкой на заявление генерал-лейтенанта... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T10:14+0300
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Европе придется бросаться камнями в случае вступления в полномасштабный конфликт, передает издание Merkur.de со ссылкой на заявление генерал-лейтенанта вооруженных сил Бельгии в отставке Марка Тиса."Через несколько часов нам придется бросаться камнями. Мы уже в дерьме. Вы можете быть уверены, что наши противники, будь они в Москве, Пекине или где-либо еще в мире, знают о нехватке боеприпасов", — отметил Тис.Он также подчеркнул, что основная проблема заключается в недостаточном количестве качественных боеприпасов, которые непросто будет восстановить в связи с долгими сроками поставок.По словам Тиса, исполнение сделанного сегодня заказа может занять до семи лет. Ко всеми прочему, европейские армии созданы для экспедиционных операций и располагают небольшими контингентами, что означает малый расход боеприпасов.Ранее в ноябре 2023 года страны Евросоюза направили Украине всего 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона, а в январе 2024 года ожидалось передать около 600 тысяч снарядов, но поставки невозможно выполнить до марта.Проблема с поставками боеприпасов ставит Европу в сложное положение, так как это может повлиять на ее способность к самозащите в случае вероятного конфликта.
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ЕС придется бросаться камнями из-за дефицита боеприпасов, пишут СМИ
Генерал Тис: Европе придется бросаться камнями из-за дефицита боеприпасов
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ.
Европе придется бросаться камнями в случае вступления в полномасштабный конфликт, передает
издание Merkur.de со ссылкой на заявление генерал-лейтенанта вооруженных сил Бельгии в отставке Марка Тиса.
"Через несколько часов нам придется бросаться камнями. Мы уже в дерьме. Вы можете быть уверены, что наши противники, будь они в Москве, Пекине или где-либо еще в мире, знают о нехватке боеприпасов", — отметил Тис.
Он также подчеркнул, что основная проблема заключается в недостаточном количестве качественных боеприпасов, которые непросто будет восстановить в связи с долгими сроками поставок.
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По словам Тиса, исполнение сделанного сегодня заказа может занять до семи лет. Ко всеми прочему, европейские армии созданы для экспедиционных операций и располагают небольшими контингентами, что означает малый расход боеприпасов.
Ранее в ноябре 2023 года страны Евросоюза направили Украине всего 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона, а в январе 2024 года ожидалось передать около 600 тысяч снарядов, но поставки невозможно выполнить до марта.
Проблема с поставками боеприпасов ставит Европу в сложное положение, так как это может повлиять на ее способность к самозащите в случае вероятного конфликта.