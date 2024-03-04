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В Великобритании протестующие фермеры на тракторах перекрыли движение
В Великобритании протестующие фермеры на тракторах перекрыли движение - 04.03.2024, ПРАЙМ
В Великобритании протестующие фермеры на тракторах перекрыли движение
Британские фермеры устроили в воскресенье акцию протеста против дешевого импорта продовольствия, более чем 200 тракторов перекрыли движение в английском городе... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T10:00+0300
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МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. Британские фермеры устроили в воскресенье акцию протеста против дешевого импорта продовольствия, более чем 200 тракторов перекрыли движение в английском городе Кентербери на юго-востоке страны, сообщает газета Telegraph."В воскресенье фермеры организовали медленную колонну в Кентербери в протест против импорта продовольствия. Акция привела к транспортному затору, кульминацией которого стало перекрытие кольцевой дороги более чем 200 тракторами", - говорится в сообщении издания.Некоторые водители, проезжающие мимо колонны сельскохозяйственной техники, сигналили в поддержку фермеров, пишет Telegraph.Отмечается, что среди фермеров в Англии всё чаще звучат призывы к проведению протестных акций из-за малой прибыли и больших затрат на производство.На прошлой неделе тысячи фермеров в Уэльсе вышли на демонстрацию к парламенту в Кардиффе из-за планов властей изменить схему предоставления аграриям субсидий. Согласно новым предложениям, фермеры в обмен на средства должны будут выделять часть своей земли под меры по сохранению окружающей земли, например, посадку деревьев. В рамках акции протеста аграрии также заблокировали на тракторах дорогу около местного парламента.Демонстрации фермеров Британии проходят на фоне нарастающих протестов аграриев в Евросоюзе, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Как утверждают разные профсоюзные объединения, работа фермеров в ЕС практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран - членов союза.
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В Великобритании протестующие фермеры на тракторах перекрыли движение
Протестующие фермеры более чем на 200 тракторах перекрыли движение на юго-востоке Британии
МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. Британские фермеры устроили в воскресенье акцию протеста против дешевого импорта продовольствия, более чем 200 тракторов перекрыли движение в английском городе Кентербери на юго-востоке страны, сообщает газета Telegraph.
"В воскресенье фермеры организовали медленную колонну в Кентербери в протест против импорта продовольствия. Акция привела к транспортному затору, кульминацией которого стало перекрытие кольцевой дороги более чем 200 тракторами", - говорится в сообщении издания.
Некоторые водители, проезжающие мимо колонны сельскохозяйственной техники, сигналили в поддержку фермеров, пишет Telegraph.
Отмечается, что среди фермеров в Англии всё чаще звучат призывы к проведению протестных акций из-за малой прибыли и больших затрат на производство.
Французские фермеры рассказали о пагубных последствиях политики властей
На прошлой неделе тысячи фермеров в Уэльсе вышли на демонстрацию к парламенту в Кардиффе из-за планов властей изменить схему предоставления аграриям субсидий. Согласно новым предложениям, фермеры в обмен на средства должны будут выделять часть своей земли под меры по сохранению окружающей земли, например, посадку деревьев. В рамках акции протеста аграрии также заблокировали на тракторах дорогу около местного парламента.
Демонстрации фермеров Британии проходят на фоне нарастающих протестов аграриев в Евросоюзе, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Как утверждают разные профсоюзные объединения, работа фермеров в ЕС практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран - членов союза.