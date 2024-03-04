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ФАС объяснила, что считать повышенным спросом и необоснованными ценами
ФАС объяснила, что считать повышенным спросом и необоснованными ценами - 04.03.2024, ПРАЙМ
ФАС объяснила, что считать повышенным спросом и необоснованными ценами
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила систему оценку определения критериев существенного роста спроса на товары и увеличения затрат бизнеса,... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T09:13+0300
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила систему оценку определения критериев существенного роста спроса на товары и увеличения затрат бизнеса, влияющих на цены для покупателей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию соответствующего документа.Согласно ведомству, цена подлежит анализу в том случае, если она устойчиво отклоняется от ее возможного уровня на конкурентном рынке, сложившегося под воздействием спроса и предложения.Ко всему прочему, несправедливым считается повышение цены, если оно не соответствует изменению затрат на производство и реализацию товара, а также если стоимость товара растет быстрее общего индекса потребительских цен и при этом его объем реализации не меняется.В документе отмечается, что важным показателем считается превышение спроса над предложением на десять процентов в течение месяца.Кроме того, ФАС указывает на то, что показателями значительного увеличения спроса на товар могут быть увеличение объемов и скорость продаж, а также сокращение запасов продукции на складе и в торговом зале.Разработанная ФАС система учитывает различные аспекты рынка, тип товара и его ценовую категорию. Однако представители рынка высказывают опасения о повышении административной нагрузки на бизнес и риске произвольного толкования правил, заключили в издании.
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РОССИЯ, ФАС, цены на товары, Новости
ФАС объяснила, что считать повышенным спросом и необоснованными ценами
РБК: ФАС разъяснила, что считать повышенным спросом и необоснованными ценами
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила систему оценку определения критериев существенного роста спроса на товары и увеличения затрат бизнеса, влияющих на цены для покупателей. Об этом сообщает
РБК со ссылкой на копию соответствующего документа.
Согласно ведомству, цена подлежит анализу в том случае, если она устойчиво отклоняется от ее возможного уровня на конкурентном рынке, сложившегося под воздействием спроса и предложения.
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Ко всему прочему, несправедливым считается повышение цены, если оно не соответствует изменению затрат на производство и реализацию товара, а также если стоимость товара растет быстрее общего индекса потребительских цен и при этом его объем реализации не меняется.
В документе отмечается, что важным показателем считается превышение спроса над предложением на десять процентов в течение месяца.
Кроме того, ФАС указывает на то, что показателями значительного увеличения спроса на товар могут быть увеличение объемов и скорость продаж, а также сокращение запасов продукции на складе и в торговом зале.
Разработанная ФАС система учитывает различные аспекты рынка, тип товара и его ценовую категорию. Однако представители рынка высказывают опасения о повышении административной нагрузки на бизнес и риске произвольного толкования правил, заключили в издании.