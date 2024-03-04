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В Киеве назвали объем использованных российских активов

В Киеве назвали объем использованных российских активов - 04.03.2024, ПРАЙМ

В Киеве назвали объем использованных российских активов

В 2023 году Украина использовала около 788,4 миллиона долларов из конфискованных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T15:41+0300

2024-03-04T15:41+0300

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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. В 2023 году Украина использовала около 788,4 миллиона долларов из конфискованных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль."В прошлом году мы использовали порядка 30 миллиарда гривен (примерно 788,4 миллиона долларов) конфискованных на Украине российских активов. Это банки, предприятия", - отметил украинский премьер.Ранее в 2022 году правительство Украины согласовало указ президента страны Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны "G7" заморозили почти половину российских валютных резервов. В основном средства хранятся на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее называла кражу государственной, частной и общественной собственности визитной карточкой англосаксов. По ее словам, раньше эти действия классифицировались как пиратство, теперь они легализованы и называются "пиратством XXI" века.

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россия, украина, замороженные российские активы, новости