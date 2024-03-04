Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве назвали объем использованных российских активов - 04.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240304/finance-845868942.html
В Киеве назвали объем использованных российских активов
В Киеве назвали объем использованных российских активов - 04.03.2024, ПРАЙМ
В Киеве назвали объем использованных российских активов
В 2023 году Украина использовала около 788,4 миллиона долларов из конфискованных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T15:41+0300
2024-03-04T15:49+0300
россия
украина
замороженные российские активы
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/83737/18/837371857_0:0:2529:1424_1920x0_80_0_0_a0fb476c728cc40ed09e9752989eb24e.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. В 2023 году Украина использовала около 788,4 миллиона долларов из конфискованных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль."В прошлом году мы использовали порядка 30 миллиарда гривен (примерно 788,4 миллиона долларов) конфискованных на Украине российских активов. Это банки, предприятия", - отметил украинский премьер.Ранее в 2022 году правительство Украины согласовало указ президента страны Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны "G7" заморозили почти половину российских валютных резервов. В основном средства хранятся на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее называла кражу государственной, частной и общественной собственности визитной карточкой англосаксов. По ее словам, раньше эти действия классифицировались как пиратство, теперь они легализованы и называются "пиратством XXI" века.
https://1prime.ru/20240301/usa-845786480.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83737/18/837371857_281:0:2529:1686_1920x0_80_0_0_3918817604e89f2d2dc0fd1bb117eee0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, замороженные российские активы, новости
РОССИЯ, УКРАИНА, замороженные российские активы, Новости
15:41 04.03.2024 (обновлено: 15:49 04.03.2024)
 
В Киеве назвали объем использованных российских активов

Шмыгаль: в 2023 году использовано 788,4 млн долларов конфискованных российских активов

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. В 2023 году Украина использовала около 788,4 миллиона долларов из конфискованных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
"В прошлом году мы использовали порядка 30 миллиарда гривен (примерно 788,4 миллиона долларов) конфискованных на Украине российских активов. Это банки, предприятия", - отметил украинский премьер.
Ранее в 2022 году правительство Украины согласовало указ президента страны Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.
Министр финансов США Джанет Йеллен - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
Йеллен: Вашингтон продолжит искать способ изъять замороженные активы России
1 марта, 14:15
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны "G7" заморозили почти половину российских валютных резервов. В основном средства хранятся на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Белый дом, поддерживая изъятие собственности России, пытается надавить на Европу, где хранится основная часть российских средств. Он подчеркнул, что Брюссель, если пойдет в фарватере американцев, столкнется с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее называла кражу государственной, частной и общественной собственности визитной карточкой англосаксов. По ее словам, раньше эти действия классифицировались как пиратство, теперь они легализованы и называются "пиратством XXI" века.
 
РОССИЯУКРАИНАзамороженные российские активыНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала