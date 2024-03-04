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В АСВ рассказали о возврате незавершенных переводов системы Contact

В АСВ рассказали о возврате незавершенных переводов системы Contact - 04.03.2024, ПРАЙМ

В АСВ рассказали о возврате незавершенных переводов системы Contact

Незавершенные переводы платежной системы Contact будут возвращены в период ликвидации "Киви банка", их более 17 тысяч на сумму свыше 700 миллионов рублей,... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T15:47+0300

2024-03-04T15:47+0300

2024-03-04T16:14+0300

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асв

"киви банк"

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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Незавершенные переводы платежной системы Contact будут возвращены в период ликвидации "Киви банка", их более 17 тысяч на сумму свыше 700 миллионов рублей, говорится в материалах Агентства по страхованию вкладов (АСВ)."Незавершенные переводы платежной системы Contact будут возвращены в период ликвидации "Киви банка". "Киви банк" (АО) являлся оператором платежной системы Contact. По сведениям банка, остались неисполненными более 17 тысяч переводов на сумму свыше 700 миллионов рублей", - сказано в сообщении в Telegram-канале АСВ.Денежные средства по незавершенным переводам можно получить во время ликвидации (конкурсного производства) банка в составе третьей очереди кредиторов, поясняет агентство. Для этого необходимо подать требование кредитора, которое будет включено в реестр требований кредиторов банка.Банк России 21 февраля отозвал лицензию у "Киви банка" (89-е место в банковской системе по величине активов). Такое решение ЦБ обосновал, в том числе, тем, что банк систематически допускал нарушения требований "антиотмывочного" законодательства. По данным регулятора, деятельность "Киви банка" характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы денег в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и так далее.В конце февраля АСВ сообщало, что "Киви банк", предварительно, имеет достаточно активов для расчетов со всеми кредиторами, в том числе с владельцами электронных кошельков, которых выявлено порядка 9,3 миллиона с общей суммой средств 4,4 миллиарда рублей.

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россия, асв, "киви банк", новости