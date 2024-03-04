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Союзники Парижа яростно отреагировали на предложение по Украине, пишут СМИ - 04.03.2024, ПРАЙМ
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Союзники Парижа яростно отреагировали на предложение по Украине, пишут СМИ
Союзники Парижа яростно отреагировали на предложение по Украине, пишут СМИ - 04.03.2024, ПРАЙМ
Союзники Парижа яростно отреагировали на предложение по Украине, пишут СМИ
Союзники Франции были шокированы предложением создать коалицию для помощи Украине, сделанным президентом Франции Эммануэлем Макроном всего за несколько недель... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T10:38+0300
2024-03-04T10:38+0300
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Союзники Франции были шокированы предложением создать коалицию для помощи Украине, сделанным президентом Франции Эммануэлем Макроном всего за несколько недель до его заявления о возможной отправке войск на Украину, сообщает Politico.Ранее руководитель Генштаба ВС Франции Тьерри Буркхард озвучил свои коллегам по НАТО предложение об организации коалиции для помощи Украине. Так помощь необходима в области комплектования оборонительных систем, обучения военных на территории Украины, а также организации киберопераций."И каждый союзник... отреагировал яростным "Какого черта?", - отмечается в публикации издания.Отмечается, что автором цитаты выступил экс-постпред Соединенных Штатов при НАТО Иво Даалдер. Он также отметил, что основной причиной отрицательной реакции союзников было то, что предложение Франции было воспринято как попытка реализации политических целей.Он также назвал Макрона "великим мастером игры на публику" и считает, что французский президент стремится расположить других, не платя за это.Ранее президент Франции Эманюэль Макрон заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России.
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франция, новости, украина
ФРАНЦИЯ, Новости, УКРАИНА
10:38 04.03.2024
 
Союзники Парижа яростно отреагировали на предложение по Украине, пишут СМИ

Politico: союзники Парижа отреагировали на предложение по Украине яростным "Какого черта?"

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЗдание Бурбонского дворца в Париже
Здание Бурбонского дворца в Париже - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Союзники Франции были шокированы предложением создать коалицию для помощи Украине, сделанным президентом Франции Эммануэлем Макроном всего за несколько недель до его заявления о возможной отправке войск на Украину, сообщает Politico.
Ранее руководитель Генштаба ВС Франции Тьерри Буркхард озвучил свои коллегам по НАТО предложение об организации коалиции для помощи Украине. Так помощь необходима в области комплектования оборонительных систем, обучения военных на территории Украины, а также организации киберопераций.
"И каждый союзник... отреагировал яростным "Какого черта?", - отмечается в публикации издания.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
Во Франции назвали Макрона "легкомысленным" за слова про Украину
Вчера, 10:32
Отмечается, что автором цитаты выступил экс-постпред Соединенных Штатов при НАТО Иво Даалдер. Он также отметил, что основной причиной отрицательной реакции союзников было то, что предложение Франции было воспринято как попытка реализации политических целей.
Он также назвал Макрона "великим мастером игры на публику" и считает, что французский президент стремится расположить других, не платя за это.
Ранее президент Франции Эманюэль Макрон заявил, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России.
 
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