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"Гроша ломаного не стоят". Шольца осудили за невыполнение обещаний - 04.03.2024, ПРАЙМ
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"Гроша ломаного не стоят". Шольца осудили за невыполнение обещаний
"Гроша ломаного не стоят". Шольца осудили за невыполнение обещаний - 04.03.2024, ПРАЙМ
"Гроша ломаного не стоят". Шольца осудили за невыполнение обещаний
Разговор немецких офицеров, ставший достоянием общественности, подтверждает тот факт, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не соблюдает обещания, данные России Германией, | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T11:05+0300
2024-03-04T11:59+0300
германия
украина
олаф шольц
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Разговор немецких офицеров, ставший достоянием общественности, подтверждает тот факт, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не соблюдает обещания, данные России Германией, сообщает издание Deutschland Kurier.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала на своей странице во "ВКонтакте" текст беседы высокопоставленных представителей бундесвера, в ходе которой обсуждалась отправка на Украину ракет Taurus и атака на Крымский мост или на склад боеприпасов."Слова Шольца гроша ломаного не стоят", — считает автор статьи.Согласно изданию, в 1990 году ФРГ, ГДР, США, Великобритания, Франция и Советский Союз заключили Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, благодаря которому произошло объединение ФРГ и ГДР.По словам глав ФРГ и ГДР, что с момента заключения договора из немецкой земли будет исходить только мир, заметил автор публикации.Тем не менее, Берлин уже несколько раз перешагнул "красные линии". Автор публикации обратил внимание на обещание Олафа Шольца гарантировать, что Германия не будет разжигать украинский конфликт, обеспечивая Киев ракетами и снарядами , но недальновидные высказывания немецких генералов превратили его в фарс, заключили в издании.
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германия, украина, олаф шольц, новости
ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Олаф Шольц, Новости
11:05 04.03.2024 (обновлено: 11:59 04.03.2024)
 
"Гроша ломаного не стоят". Шольца осудили за невыполнение обещаний

DK: Шольц забыл обещание не разжигать украинский конфликт

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Экстренная встреча мировых лидеров на Бали после инцидента в Польше
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Разговор немецких офицеров, ставший достоянием общественности, подтверждает тот факт, что канцлер ФРГ Олаф Шольц не соблюдает обещания, данные России Германией, сообщает издание Deutschland Kurier.
Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала на своей странице во "ВКонтакте" текст беседы высокопоставленных представителей бундесвера, в ходе которой обсуждалась отправка на Украину ракет Taurus и атака на Крымский мост или на склад боеприпасов.
"Слова Шольца гроша ломаного не стоят", — считает автор статьи.
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Согласно изданию, в 1990 году ФРГ, ГДР, США, Великобритания, Франция и Советский Союз заключили Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, благодаря которому произошло объединение ФРГ и ГДР.
По словам глав ФРГ и ГДР, что с момента заключения договора из немецкой земли будет исходить только мир, заметил автор публикации.
Тем не менее, Берлин уже несколько раз перешагнул "красные линии". Автор публикации обратил внимание на обещание Олафа Шольца гарантировать, что Германия не будет разжигать украинский конфликт, обеспечивая Киев ракетами и снарядами , но недальновидные высказывания немецких генералов превратили его в фарс, заключили в издании.
 
ГЕРМАНИЯУКРАИНАОлаф ШольцНовости
 
 
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