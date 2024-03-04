https://1prime.ru/20240304/germany-845869972.html
У Москвы может быть еще много перехваченной в ФРГ информации, пишут СМИ
У Москвы может быть еще много перехваченной в ФРГ информации, пишут СМИ - 04.03.2024, ПРАЙМ
У Москвы может быть еще много перехваченной в ФРГ информации, пишут СМИ
В распоряжении российской разведки может быть еще больше материалов, подобных перехваченному разговору офицеров бундесвера, пишет Bild. | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T15:58+0300
2024-03-04T15:58+0300
2024-03-04T16:42+0300
германия
россия
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1b593b891d7b7e7b4158046878469519.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. В распоряжении российской разведки может быть еще больше материалов, подобных перехваченному разговору офицеров бундесвера, пишет Bild."Эта утечка могла быть лишь верхушкой айсберга", — отметил в беседе с изданием экс-глава немецкой внешней разведки Август Ханнинг.По его словам, Берлину стоит быть готовым к тому, что в перспективе может произойти новая утечка.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала на своей странице во "ВКонтакте" текст беседы высокопоставленных представителей бундесвера, в ходе которой обсуждалась отправка на Украину ракет Taurus и атака на Крымский мост или на склад боеприпасов.
https://1prime.ru/20240304/germany-845848285.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_3d7322d3d2976d3dba8294456db479cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, россия, новости
ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, Новости
У Москвы может быть еще много перехваченной в ФРГ информации, пишут СМИ
Bild: у российской разведки может быть много перехваченных в ФРГ сведений
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ.
В распоряжении российской разведки может быть еще больше материалов, подобных перехваченному разговору офицеров бундесвера, пишет
Bild.
"Эта утечка могла быть лишь верхушкой айсберга", — отметил в беседе с изданием экс-глава немецкой внешней разведки Август Ханнинг.
По его словам, Берлину стоит быть готовым к тому, что в перспективе может произойти новая утечка.
"Гроша ломаного не стоят". Шольца осудили за невыполнение обещаний
Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала на своей странице во "ВКонтакте" текст беседы высокопоставленных представителей бундесвера, в ходе которой обсуждалась отправка на Украину ракет Taurus и атака на Крымский мост или на склад боеприпасов.