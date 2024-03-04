https://1prime.ru/20240304/germany-845869972.html

У Москвы может быть еще много перехваченной в ФРГ информации, пишут СМИ

У Москвы может быть еще много перехваченной в ФРГ информации, пишут СМИ - 04.03.2024, ПРАЙМ

У Москвы может быть еще много перехваченной в ФРГ информации, пишут СМИ

В распоряжении российской разведки может быть еще больше материалов, подобных перехваченному разговору офицеров бундесвера, пишет Bild. | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T15:58+0300

2024-03-04T15:58+0300

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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. В распоряжении российской разведки может быть еще больше материалов, подобных перехваченному разговору офицеров бундесвера, пишет Bild."Эта утечка могла быть лишь верхушкой айсберга", — отметил в беседе с изданием экс-глава немецкой внешней разведки Август Ханнинг.По его словам, Берлину стоит быть готовым к тому, что в перспективе может произойти новая утечка.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала на своей странице во "ВКонтакте" текст беседы высокопоставленных представителей бундесвера, в ходе которой обсуждалась отправка на Украину ракет Taurus и атака на Крымский мост или на склад боеприпасов.

https://1prime.ru/20240304/germany-845848285.html

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германия, россия, новости