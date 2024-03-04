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У Москвы может быть еще много перехваченной в ФРГ информации, пишут СМИ - 04.03.2024, ПРАЙМ
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У Москвы может быть еще много перехваченной в ФРГ информации, пишут СМИ
У Москвы может быть еще много перехваченной в ФРГ информации, пишут СМИ - 04.03.2024, ПРАЙМ
У Москвы может быть еще много перехваченной в ФРГ информации, пишут СМИ
В распоряжении российской разведки может быть еще больше материалов, подобных перехваченному разговору офицеров бундесвера, пишет Bild. | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T15:58+0300
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. В распоряжении российской разведки может быть еще больше материалов, подобных перехваченному разговору офицеров бундесвера, пишет Bild."Эта утечка могла быть лишь верхушкой айсберга", — отметил в беседе с изданием экс-глава немецкой внешней разведки Август Ханнинг.По его словам, Берлину стоит быть готовым к тому, что в перспективе может произойти новая утечка.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала на своей странице во "ВКонтакте" текст беседы высокопоставленных представителей бундесвера, в ходе которой обсуждалась отправка на Украину ракет Taurus и атака на Крымский мост или на склад боеприпасов.
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германия, россия, новости
ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, Новости
15:58 04.03.2024 (обновлено: 16:42 04.03.2024)
 
У Москвы может быть еще много перехваченной в ФРГ информации, пишут СМИ

Bild: у российской разведки может быть много перехваченных в ФРГ сведений

© РИА Новости . Николай Филяков | Перейти в медиабанкБерлин, Германия
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Николай Филяков
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. В распоряжении российской разведки может быть еще больше материалов, подобных перехваченному разговору офицеров бундесвера, пишет Bild.
"Эта утечка могла быть лишь верхушкой айсберга", — отметил в беседе с изданием экс-глава немецкой внешней разведки Август Ханнинг.
По его словам, Берлину стоит быть готовым к тому, что в перспективе может произойти новая утечка.
Экстренная встреча мировых лидеров на Бали после инцидента в Польше
"Гроша ломаного не стоят". Шольца осудили за невыполнение обещаний
11:05
Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала на своей странице во "ВКонтакте" текст беседы высокопоставленных представителей бундесвера, в ходе которой обсуждалась отправка на Украину ракет Taurus и атака на Крымский мост или на склад боеприпасов.
 
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