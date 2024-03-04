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Сервис по онлайн-подаче документов в суд начал работать на "Госуслугах"
Сервис по онлайн-подаче документов в суд начал работать на "Госуслугах" - 04.03.2024, ПРАЙМ
Сервис по онлайн-подаче документов в суд начал работать на "Госуслугах"
На портале "Госуслуг" появился сервис "Электронная подача документов в суд", сообщили в Минцифры. | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T16:50+0300
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. На портале "Госуслуг" появился сервис "Электронная подача документов в суд", сообщили в Минцифры.По данным ведомства, благодаря новому сервису теперь у граждан появилась возможность подать иски, жалобы, ходатайства и другие обращения через портал онлайн.Кроме того, сервис доступен для всех лиц старше 18 лет из любой страны. Поданные документы могут быть рассмотрены во всех судах общей юрисдикции, включая Верховный суд РФ, по гражданским, административным, уголовным и арбитражным делам.Сервис также предоставляет возможность расчета и оплаты государственной пошлины. Для подачи документов необходима подтвержденная запись на портале, а апелляционная жалоба может быть подписана с помощью электронной подписи или собственноручно."Если суд примет обращение, оно будет зарегистрировано в течение нескольких часов. В личный кабинет придет номер, по которому можно отслеживать статус обращения на сайте суда. Срок рассмотрения - от нескольких дней до нескольких месяцев", - заметили в ведомстве.
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Сервис по онлайн-подаче документов в суд начал работать на "Госуслугах"
Минцифры: сервис по онлайн-подаче документов в суд начал работать на "Госуслугах"
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. На портале "Госуслуг" появился сервис "Электронная подача документов в суд", сообщили в Минцифры.
По данным ведомства, благодаря новому сервису теперь у граждан появилась возможность подать иски, жалобы, ходатайства и другие обращения через портал онлайн.
Кроме того, сервис доступен для всех лиц старше 18 лет из любой страны. Поданные документы могут быть рассмотрены во всех судах общей юрисдикции, включая Верховный суд РФ, по гражданским, административным, уголовным и арбитражным делам.
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Сервис также предоставляет возможность расчета и оплаты государственной пошлины. Для подачи документов необходима подтвержденная запись на портале, а апелляционная жалоба может быть подписана с помощью электронной подписи или собственноручно.
"Если суд примет обращение, оно будет зарегистрировано в течение нескольких часов. В личный кабинет придет номер, по которому можно отслеживать статус обращения на сайте суда. Срок рассмотрения - от нескольких дней до нескольких месяцев", - заметили в ведомстве.