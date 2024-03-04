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Хейли впервые обошла Трампа на праймериз
Хейли впервые обошла Трампа на праймериз - 04.03.2024, ПРАЙМ
Хейли впервые обошла Трампа на праймериз
Экс-постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли выходит вперед на праймериз Республиканской партии в столичном округе Колумбия, прогнозирует NBC. | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T05:44+0300
2024-03-04T05:44+0300
2024-03-04T05:44+0300
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никки хейли
республиканская партия
дональд трамп
праймериз
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ВАШИНГТОН, 4 мар – ПРАЙМ. Экс-постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли выходит вперед на праймериз Республиканской партии в столичном округе Колумбия, прогнозирует NBC. Согласно прогнозу телеканала, Хейли стала безусловным лидером в столичном округе, получив поддержку почти 63% выборщиков. Следом с существенным отставанием (33% голосов) идет бывший президент Дональд Трамп. Трамп ожидаемо победил на нескольких этапах праймериз, что заставило его соперников выйти из гонки. На сегодняшний день фактически конкуренцию ему составляет только Хейли.
https://1prime.ru/20240303/tramp-845825188.html
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сша, никки хейли, республиканская партия, дональд трамп, праймериз
США, Никки Хейли, Республиканская партия, Дональд Трамп, праймериз
Хейли впервые обошла Трампа на праймериз
Хейли лидирует на праймериз республиканцев в столичном округе Колумбия в США
ВАШИНГТОН, 4 мар – ПРАЙМ. Экс-постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли выходит вперед на праймериз Республиканской партии в столичном округе Колумбия, прогнозирует NBC.
Согласно прогнозу телеканала, Хейли стала безусловным лидером в столичном округе, получив поддержку почти 63% выборщиков. Следом с существенным отставанием (33% голосов) идет бывший президент Дональд Трамп.
Трамп ожидаемо победил на нескольких этапах праймериз, что заставило его соперников выйти из гонки. На сегодняшний день фактически конкуренцию ему составляет только Хейли.
СМИ: Трамп на партийном голосовании в Айдахо набрал 85%