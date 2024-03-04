https://1prime.ru/20240304/kheyli-845839816.html

Хейли впервые обошла Трампа на праймериз

Хейли впервые обошла Трампа на праймериз - 04.03.2024, ПРАЙМ

Хейли впервые обошла Трампа на праймериз

Экс-постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли выходит вперед на праймериз Республиканской партии в столичном округе Колумбия, прогнозирует NBC. | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T05:44+0300

2024-03-04T05:44+0300

2024-03-04T05:44+0300

сша

никки хейли

республиканская партия

дональд трамп

праймериз

https://1prime.ru/img/82819/73/828197381_0:10:3600:2035_1920x0_80_0_0_c8c4e761b7404e7b9b1e92ac513f7b0e.jpg

ВАШИНГТОН, 4 мар – ПРАЙМ. Экс-постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли выходит вперед на праймериз Республиканской партии в столичном округе Колумбия, прогнозирует NBC. Согласно прогнозу телеканала, Хейли стала безусловным лидером в столичном округе, получив поддержку почти 63% выборщиков. Следом с существенным отставанием (33% голосов) идет бывший президент Дональд Трамп. Трамп ожидаемо победил на нескольких этапах праймериз, что заставило его соперников выйти из гонки. На сегодняшний день фактически конкуренцию ему составляет только Хейли.

https://1prime.ru/20240303/tramp-845825188.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, никки хейли, республиканская партия, дональд трамп, праймериз