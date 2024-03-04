Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Хейли впервые обошла Трампа на праймериз - 04.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240304/kheyli-845839816.html
Хейли впервые обошла Трампа на праймериз
Хейли впервые обошла Трампа на праймериз - 04.03.2024, ПРАЙМ
Хейли впервые обошла Трампа на праймериз
Экс-постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли выходит вперед на праймериз Республиканской партии в столичном округе Колумбия, прогнозирует NBC. | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T05:44+0300
2024-03-04T05:44+0300
сша
никки хейли
республиканская партия
дональд трамп
праймериз
https://1prime.ru/img/82819/73/828197381_0:10:3600:2035_1920x0_80_0_0_c8c4e761b7404e7b9b1e92ac513f7b0e.jpg
ВАШИНГТОН, 4 мар – ПРАЙМ. Экс-постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли выходит вперед на праймериз Республиканской партии в столичном округе Колумбия, прогнозирует NBC. Согласно прогнозу телеканала, Хейли стала безусловным лидером в столичном округе, получив поддержку почти 63% выборщиков. Следом с существенным отставанием (33% голосов) идет бывший президент Дональд Трамп. Трамп ожидаемо победил на нескольких этапах праймериз, что заставило его соперников выйти из гонки. На сегодняшний день фактически конкуренцию ему составляет только Хейли.
https://1prime.ru/20240303/tramp-845825188.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/82819/73/828197381_266:0:3466:2400_1920x0_80_0_0_669826abac68ab47658df040c63f34a5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, никки хейли, республиканская партия, дональд трамп, праймериз
США, Никки Хейли, Республиканская партия, Дональд Трамп, праймериз
05:44 04.03.2024
 
Хейли впервые обошла Трампа на праймериз

Хейли лидирует на праймериз республиканцев в столичном округе Колумбия в США

© AFP / Jewel SamadНикки Хейли
Никки Хейли - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© AFP / Jewel Samad
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 4 мар – ПРАЙМ. Экс-постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли выходит вперед на праймериз Республиканской партии в столичном округе Колумбия, прогнозирует NBC.
Согласно прогнозу телеканала, Хейли стала безусловным лидером в столичном округе, получив поддержку почти 63% выборщиков. Следом с существенным отставанием (33% голосов) идет бывший президент Дональд Трамп.
Трамп ожидаемо победил на нескольких этапах праймериз, что заставило его соперников выйти из гонки. На сегодняшний день фактически конкуренцию ему составляет только Хейли.
Дональд Трамп во время предвыборной кампании - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
СМИ: Трамп на партийном голосовании в Айдахо набрал 85%
Вчера, 05:24
 
СШАНикки ХейлиРеспубликанская партияДональд Трамппраймериз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала