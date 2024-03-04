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Лавров раскритиковал реакцию ФРГ на утечку об атаке на Крымский мост - 04.03.2024, ПРАЙМ
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Лавров раскритиковал реакцию ФРГ на утечку об атаке на Крымский мост
Лавров раскритиковал реакцию ФРГ на утечку об атаке на Крымский мост - 04.03.2024, ПРАЙМ
Лавров раскритиковал реакцию ФРГ на утечку об атаке на Крымский мост
Реакция немецких политиков, которых больше волнует утечка переговоров немецких офицеров, а не факт подготовки атак на Крымский мост, о многом говорит, заявил... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T14:19+0300
2024-03-04T14:19+0300
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Реакция немецких политиков, которых больше волнует утечка переговоров немецких офицеров, а не факт подготовки атак на Крымский мост, о многом говорит, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Интересна реакция немецких политиков, одни из которых озабочены тем, что произошла утечка в сетях, обеспечивающих безопасность переговоров. То есть сам факт подготовки немецких вооружений, немецких специалистов, которые эти вооружения обслуживают, нападения на Российскую Федерацию, включая Крымский мост, включая склады с боеприпасами, как они между собой обсуждают, он не вызывает удивления.... Это о многом говорит", - отметил глава внешнеполитического ведомства России.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала на своей странице во "ВКонтакте" текст беседы высокопоставленных представителей бундесвера, в ходе которой обсуждалась отправка на Украину ракет Taurus и атака на Крымский мост или на склад боеприпасов.По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, большая часть информации из опубликованного разговора офицеров бундесвера была и так открыта общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов.
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россия, германия, сергей лавров, новости
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Сергей Лавров, Новости
14:19 04.03.2024
 
Лавров раскритиковал реакцию ФРГ на утечку об атаке на Крымский мост

Лавров: реакция в Германии на публикацию переговоров офицеров о многом говорит

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКонференция на тему: "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины"
Конференция на тему: Евромайдан: потерянное десятилетие Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Реакция немецких политиков, которых больше волнует утечка переговоров немецких офицеров, а не факт подготовки атак на Крымский мост, о многом говорит, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Интересна реакция немецких политиков, одни из которых озабочены тем, что произошла утечка в сетях, обеспечивающих безопасность переговоров. То есть сам факт подготовки немецких вооружений, немецких специалистов, которые эти вооружения обслуживают, нападения на Российскую Федерацию, включая Крымский мост, включая склады с боеприпасами, как они между собой обсуждают, он не вызывает удивления.... Это о многом говорит", - отметил глава внешнеполитического ведомства России.
Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала на своей странице во "ВКонтакте" текст беседы высокопоставленных представителей бундесвера, в ходе которой обсуждалась отправка на Украину ракет Taurus и атака на Крымский мост или на склад боеприпасов.
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По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, большая часть информации из опубликованного разговора офицеров бундесвера была и так открыта общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов.
 
РОССИЯГЕРМАНИЯСергей ЛавровНовости
 
 
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