Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Nissan Motor может стать лидером по сумме невыплат подрядчикам, пишут СМИ - 04.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240304/nissan-845843404.html
Nissan Motor может стать лидером по сумме невыплат подрядчикам, пишут СМИ
Nissan Motor может стать лидером по сумме невыплат подрядчикам, пишут СМИ - 04.03.2024, ПРАЙМ
Nissan Motor может стать лидером по сумме невыплат подрядчикам, пишут СМИ
Один из крупнейших автомобильных концернов в Японии, Nissan Motor, в течение десятилетий недоплатил компаниям-подрядчикам около 3 миллиардов иен (примерно 20... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T09:21+0300
2024-03-04T09:21+0300
япония
nissan
авто
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/79361/59/793615972_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0804b1f0e6e06b9d1f4345de57572a8e.jpg
ТОКИО, 4 мар – ПРАЙМ. Один из крупнейших автомобильных концернов в Японии, Nissan Motor, в течение десятилетий недоплатил компаниям-подрядчикам около 3 миллиардов иен (примерно 20 миллионов долларов), что может стать крупнейшей суммой невыплат в истории, пишет агентство Kyodo со ссылкой на информированные источники. "По данным источника, Nissan, предположительно, недоплатил компаниям около 3 миллиардов иен (примерно 20 миллионов долларов) при получении их услуг на протяжении длительного периода, что является нарушением закона о подрядчиках", - пишет издание. По данным Киодо, дело в настоящее время рассматривается органами по контролю за нарушением антимонопольного законодательства. Не исключается, что в будущем в отношении автопроизводителя может быть вынесено предупреждение. "Мы получили уведомление о проводимом расследовании со стороны комиссии по честной торговле и в настоящее время ожидаем результатов. Мы уже выплатили полную сумму, которую мы были должны", - цитирует при этом агентство слова представителей Nissan Motor. Агентство отмечает, что практика снижения производственных затрат за счет неполных выплат компаниям-подрядчикам проводилась десятилетиями, однако компании закрывали на это глаза из страха потерять будущие контракты с одним из крупнейших в стране автопроизводителем. Закон о подрядчиках, вступивший в силу с 1956 года, запрещает компаниям в одностороннем порядке снижать сумму выплат после достижения окончательного соглашения, за исключением случаев, когда подрядчики поставляют товар, не соответствующий обязательствам.
https://1prime.ru/20240130/842931894.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/79361/59/793615972_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b5a31c235001f40085db5310aca91b0b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
япония, nissan, авто, новости
ЯПОНИЯ, Nissan, Авто, Новости
09:21 04.03.2024
 
Nissan Motor может стать лидером по сумме невыплат подрядчикам, пишут СМИ

Kyodo: Nissan Motor за десятилетия недоплатил своим подрядчикам около 20 млн долларов

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкМосковский Международный Автомобильный Салон 2012
Московский Международный Автомобильный Салон 2012 - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТОКИО, 4 мар – ПРАЙМ. Один из крупнейших автомобильных концернов в Японии, Nissan Motor, в течение десятилетий недоплатил компаниям-подрядчикам около 3 миллиардов иен (примерно 20 миллионов долларов), что может стать крупнейшей суммой невыплат в истории, пишет агентство Kyodo со ссылкой на информированные источники.
"По данным источника, Nissan, предположительно, недоплатил компаниям около 3 миллиардов иен (примерно 20 миллионов долларов) при получении их услуг на протяжении длительного периода, что является нарушением закона о подрядчиках", - пишет издание.
По данным Киодо, дело в настоящее время рассматривается органами по контролю за нарушением антимонопольного законодательства. Не исключается, что в будущем в отношении автопроизводителя может быть вынесено предупреждение.
автомобиль производство - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2024
На бывшем заводе Nissan выпустили первую партию машин нового бренда
30 января, 12:34
"Мы получили уведомление о проводимом расследовании со стороны комиссии по честной торговле и в настоящее время ожидаем результатов. Мы уже выплатили полную сумму, которую мы были должны", - цитирует при этом агентство слова представителей Nissan Motor.
Агентство отмечает, что практика снижения производственных затрат за счет неполных выплат компаниям-подрядчикам проводилась десятилетиями, однако компании закрывали на это глаза из страха потерять будущие контракты с одним из крупнейших в стране автопроизводителем.
Закон о подрядчиках, вступивший в силу с 1956 года, запрещает компаниям в одностороннем порядке снижать сумму выплат после достижения окончательного соглашения, за исключением случаев, когда подрядчики поставляют товар, не соответствующий обязательствам.
 
ЯПОНИЯNissanАвтоНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала