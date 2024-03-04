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Nissan Motor может стать лидером по сумме невыплат подрядчикам, пишут СМИ

Nissan Motor может стать лидером по сумме невыплат подрядчикам, пишут СМИ - 04.03.2024, ПРАЙМ

Nissan Motor может стать лидером по сумме невыплат подрядчикам, пишут СМИ

Один из крупнейших автомобильных концернов в Японии, Nissan Motor, в течение десятилетий недоплатил компаниям-подрядчикам около 3 миллиардов иен (примерно 20... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T09:21+0300

2024-03-04T09:21+0300

2024-03-04T09:21+0300

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ТОКИО, 4 мар – ПРАЙМ. Один из крупнейших автомобильных концернов в Японии, Nissan Motor, в течение десятилетий недоплатил компаниям-подрядчикам около 3 миллиардов иен (примерно 20 миллионов долларов), что может стать крупнейшей суммой невыплат в истории, пишет агентство Kyodo со ссылкой на информированные источники. "По данным источника, Nissan, предположительно, недоплатил компаниям около 3 миллиардов иен (примерно 20 миллионов долларов) при получении их услуг на протяжении длительного периода, что является нарушением закона о подрядчиках", - пишет издание. По данным Киодо, дело в настоящее время рассматривается органами по контролю за нарушением антимонопольного законодательства. Не исключается, что в будущем в отношении автопроизводителя может быть вынесено предупреждение. "Мы получили уведомление о проводимом расследовании со стороны комиссии по честной торговле и в настоящее время ожидаем результатов. Мы уже выплатили полную сумму, которую мы были должны", - цитирует при этом агентство слова представителей Nissan Motor. Агентство отмечает, что практика снижения производственных затрат за счет неполных выплат компаниям-подрядчикам проводилась десятилетиями, однако компании закрывали на это глаза из страха потерять будущие контракты с одним из крупнейших в стране автопроизводителем. Закон о подрядчиках, вступивший в силу с 1956 года, запрещает компаниям в одностороннем порядке снижать сумму выплат после достижения окончательного соглашения, за исключением случаев, когда подрядчики поставляют товар, не соответствующий обязательствам.

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япония, nissan, авто, новости